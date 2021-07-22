Правительство поддержит малый бизнес для снижения цен на овощи

Цены на овощи подвержены сезонным колебаниям, но в этом году выросли особенно сильно Pixabay

Вопрос роста цен на базовые продукты питания сегодня стоит «особо остро». Об этом президент Владимир Путин сказал на совещании с членами правительства. В частности, глава государства отметил удорожание овощей «борщевого» набора. Президент призвал Федеральную антимонопольную службу (ФАС) активнее мониторить ситуацию в торговых сетях. Кроме того, к проблеме должны подключиться руководители регионов и Минпромторг. «Должны создавать условия для прямого доступа сельхозпроизводителей до торговых точек, до торговых мест. Создавать их нужно, ярмарки — как угодно можно назвать, но активнее работать», — сказал Путин (цитата по стенограмме на сайте Кремля).



Вице-премьер Виктория Абрамченко в ходе совещания заверила, что ФАС следит за товаропроводящей цепочкой, правительство также «на постоянной основе осуществляет мониторинг и отслеживает динамику цен на потребительские товары и услуги», и еженедельно докладывает главе правительства Михаилу Мишустину о ситуации с ценами. Овощи находятся «в фокусе пристального внимания» правительства, цены на них подвержены сезонным колебаниям, но в этом году «поднялись очень сильно». «В этом году торговле пришлось раньше переходить на импортные овощи, а они были дороже обычного в связи с повышением цен на продукты на мировом рынке, — пояснила Абрамченко. — Сейчас в ряде регионов аграрии уже приступили к сбору овощей. Нужно, чтобы ранние отечественные овощи максимально быстро и без посредников поступали в продажу, так мы быстро насытим рынок своими овощами и обеспечим снижение цен».



По словам Абрамченко, правительством подписано распоряжение о неотложных мерах по поддержке малого торгового бизнеса. Регионам поручено увеличить количество малых форматов торговли: рынков, ярмарок, объектов нестационарной торговли, специально отведенных мест торговли для населения. Необходимо упростить регуляторику и создать максимально комфортные условия для малого и среднего бизнеса, подчеркнула она. «В развитие этого распоряжения руководителям регионов указано на необходимость незамедлительно увеличить количество ярмарок минимум в два раза, и такие возможности в стране есть. На это сейчас нужно сделать особый упор, чтобы новый урожай овощей попал на рынок и был доступен населению в максимальном ассортименте по доступной цене», — сказала вице-премьер.



Плодоовощной союз предложил субсидировать автомобильные перевозки овощей по России, отметив, что именно подорожание транспортировки является одним из факторов роста цен, прежде всего на овощи «борщевого» набора. Об этом говорится в телеграм-канале организации. «Если мы везем овощи автотранспортом в любое другое государство, то мы получаем субсидию 25% от стоимости перевозки. Если же везем овощи в свои дефицитные регионы, например на Дальний Восток, где традиционно овощей не хватает, то никаких субсидий не предусмотрено», — обращает внимание союз.

Также в ходе совещания Абрамченко напомнила, что по результатам проводимого мониторинга цен принимаются необходимые решения: так, в декабре прошлого года были зафиксированы предельные уровни цен на сахар и подсолнечное масло. «В настоящее время соглашение по сахару уже прекратило свое действие, но мы держим руку на пульсе и фиксируем, что цены остаются стабильными, — уточнила она. — Соглашение по маслу продолжает свое действие до 1 октября текущего года». Производители при условии сдерживания цен получили поддержку, на эти цели было выделено 9 млрд руб., добавила Абрамченко.



Кроме того, было принято решение о беспошлинном ввозе в страну 350 тыс. т сахара, сейчас из этого объема поставлено 37 тыс. т — в основном его закупили кондитерские предприятия. Также вице-премьер напомнила о принятых мерах таможенно-тарифного регулирования: заградительных экспортных пошлинах на подсолнечник и рапс, кроме того, с 1 сентября должна начать действовать пошлина на вывоз подсолнечного масла. «Все принятые правительством меры позволили обеспечить физическую доступность сахара и подсолнечного масла для нашего населения и позволили удержать цены и, что очень важно, позволили сохранить необходимые объемы производства», — подчеркнула Абрамченко.



Из-за рекордного роста цен на зерновые в секторе также были приняты меры таможенно-тарифного регулирования: установлена квота на вывоз зерна и фиксированные, а со 2 июня — гибкие пошлины. «Важным решением при введении повышенных таможенных пошлин на зерно было обязательство государства вернуть все дополнительно полученные в бюджет средства сельхозтоваропроизводителям, — сказала вице-премьер. — За период с 15 февраля по 9 июля текущего года объем дополнительных доходов федерального бюджета, полученных от увеличения вывозных таможенных пошлин в отношении зерновых культур, составил 15,4 млрд руб.». Кроме того, Абрамченко заверила, что в стране нет дефицита гречки: запасов достаточно для удовлетворения потребностей населения. Чтобы стабилизировать цены, экспорт крупы был запрещен до 31 августа.



Между тем, за неделю с 13 по 19 июля Росстат зафиксировал небольшую дефляцию на уровне 0,1%. Заметнее всего дешевеют овощи: в среднем стоимость плодоовощной продукции уменьшилась на 2,1%. В том числе картофель подешевел на 6,2%, томаты и огурцы — на 5,4%, морковь — на 3,8%, лук — на 2,4%.

