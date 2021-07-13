Союз потребителей предупредил о риске подорожания продовольствия

Предпосылок для повышения цен на хлеб, макароны и крупы нет А. Гордеев

Осенью могут подорожать «абсолютно все продукты», сказал в беседе с «Вечерней Москвой» глава Союза потребителей России Петр Шелищ. По его словам, рост цен на главные продукты питания, без которых не обходится ни одна семья, наблюдается и будет продолжаться. Шелищ отнес к незаменимым продуктам крупы, макароны, сахар, растительное масло, хлеб. Снижение стоимости на сезонные продукты питания возможно осенью, но оно будем кратковременным, сказал он изданию.



«Единственное главное ограничение цен сегодня — потребительский спрос. Но, как всегда, дорожают больше всего те продукты, которые называются неэластичными, цены на которые неэластичны по спросу. Как ни повышай цену, люди все равно будут их покупать, потому что их нечем заменить», — пояснил Шелищ.



Президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятия Аркадий Гуревич не согласен с мнением о том, что стоимость хлеба и макарон вырастет в ближайшие полгода. По его словам, цены на зерно, которое является сырьем для производства хлеба и макарон, не повышаются. «Конечно, к сожалению для мукомолов, производство муки как было убыточным, так и остается. В себестоимости муки более 95% составляет стоимость зерна», — сказал он «Агроинвестору».



Гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева сказала «Агроинвестору», что никаких предпосылок для роста цен на куриные яйца и мясо птицы нет, и не предвидится. «Сейчас снова обострилась проблема распространения коронавируса, у потребителей падают зарплаты, поэтому покупательский спрос не растет. Поднимать цены сейчас нельзя, потому что из-за этого упадет потребление», — объяснила она. Бобылева добавила, что дефицита сырья тоже нет и не предвидится — прогноз урожая зерна хороший. «Производство не сокращается. Рынок стабилен. Сегодня мы должны делать все, чтобы удовлетворить спрос на нашу продукцию», — считает Бобылева.



Цены на овощи уже начали падать, каждую неделю они все ниже, прокомментировал «Агроинвестору» директор Плодоовощного союза Михаил Глушков. Речь идет о стоимости овощей борщевого набора и картофеля. «Овощи защищенного грунта — огурцы и томаты — уже давно подешевели. Предпосылок для роста цен мы не видим. Предложение увеличивается каждую неделю», — объяснил он.



Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов сказал «Агроинвестору», что сейчас стык сезонов (июль/август — традиционное время минимальных запасов сахара в стране). В этот период может быть напряженное предложение этого продукта и некоторый рост оптовых цен на сахар возможен, но он не будет длительным, даже если запуск заводов задержится на несколько дней или недель из-за позднего сева свеклы. «Также есть опасения по засухе, которые могут усилиться. На фоне новостей о более скромном урожае, все участники рынка будут переоценивать ожидания по ценам, — считает Иванов. — В свеклосахарных регионах (в первую очередь в ЦЧР — 2/3 производства России) осадки летом редки, стоит жара, трещины в земле уже достаточно большие. Если жара без дождей продлится еще от одной до трех недель, ничего хорошего растениеводам это не даст».



Июньский прогноз ИКАР по производству свекловичного сахара с учетом переработки сиропа и мелассы превышал 6 млн т, сейчас он может снизиться, а цены — вырасти, добавил эксперт. По его словам, это может коснуться не только ближайших недель, но и всего нового сезона. «Пока свекла в хорошем состоянии, явных угроз нет. Но длительное отсутствие осадков на фоне жары негативно скажется на сахарной свекле», — отмечает Иванов.



В начале июля о возможном росте цен на молочную продукцию предупреждали производители молока. Гендиректор компании «Молвест» Анатолий Лосев говорил РБК, что к осени производители будут вынуждены повысить их на 7-10%. Гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов отмечал, что молочная отрасль за последние полтора года столкнулась с резким снижением доходности как в производстве сырья, так и в переработке: себестоимость выросла на 18% и на 6-8% соответственно, при этом цены в рознице фактически не увеличивались.



Между тем, Минсельхоз считает, что цены на продовольствие в 2021 году будут расти в рамках инфляции. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на советника министра сельского хозяйства Юрия Косована. По его словам, сейчас цены производителей на все базовые продукты питания стабильны. «Меры поддержки и регулирования, принятые правительством, уже позволили снизить волатильность и начать новый сельхозгод без резких колебаний. По отдельным категориям сейчас наблюдается снижение стоимости, и в дальнейшем, по мере поступления нового урожая, эта тенденция продолжится», — приводит ТАСС слова Косована. Он также пояснил, что стоимость сахара и подсолнечного масла с декабря прошлого года почти не меняется, цены на крупы — рис и гречку, в целом за последние месяцы также не демонстрируют резкой динамики. В этом году расширены посевы сахарной свеклы и подсолнечника, ожидается хороший урожай зерновых. По мнению советника министра, это позволит увеличить объемы производства конечной продукции и обеспечить ее доступность.

