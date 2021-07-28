Виктория Абрамченко: с госрегулированием цен нужно заканчивать

Ритейлеры предлагают вернуться к обсуждению программы продовольственной помощи нуждающимся Е. Разумный

Госрегулирование цен на продовольствие является чрезвычайной мерой и в долгосрочной перспективе этим никто не хочет заниматься. Об этом в интервью газете «Ведомости» сказала вице-премьер Виктория Абрамченко. «С этим действительно надо заканчивать. Как только успокоятся мировые рынки, уйдет непредсказуемость, думаю, что стабильность на внутреннем агропродовольственном рынке вернется», — отметила она.



Абрамченко напомнила, что закон о госрегулировании цен на социально значимые товары позволяет правительству заморозить цены, если они повышаются на 10% и более в течение 60 дней, однако такие меры в России пока не применялись. В декабре прошлого года на фоне удорожания сахара и подсолнечного масла, на которое обратил внимание президент Владимир Путин, с производителями и торговыми сетями были заключены соглашения о фиксации цен на эти товары. Предполагалось, что они будут действовать до 1 апреля. Однако в конце марта правительство приняло решение продлить соглашения о стабилизации цен на сахар до 1 июня, на подсолнечное масло — до 1 октября. Неформальные договоренности о сдерживании цен на сахар продолжили действовать и после 1 июня.



Также Абрамченко прокомментировала планы правительства добиться снижения цен на овощи. В некоторых регионах очень высокая торговая наценка, поэтому стоимость овощей в рознице и у производителей сильно отличается, хотя торговые сети должны снижать цены вместе с поставщиками, которые уже начали это делать, сказала она «Ведомостям». По словам вице-премьера, Минпромторг занимается решением этого вопроса. Ранее на совещании президента с членами правительства Абрамченко говорила, что правительство принимает меры для упрощения прямого доступа производителей к торговым точкам. «Руководителям регионов указано на необходимость незамедлительно увеличить количество ярмарок минимум в два раза, и такие возможности в стране есть. На это сейчас нужно сделать особый упор, чтобы новый урожай овощей попал на рынок и был доступен населению в максимальном ассортименте по доступной цене», — подчеркивала она.



Накануне вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев в ходе совещания федеральной рабочей группы «Единой России» по стабилизации цен сказал, что ритейлеры и производители в регионах должны заключить соглашения о снижении торговых наценок на социально значимые продукты питания, сообщает РИА «Новости». «Это уже сделано на федеральном уровне, теперь это необходимо распространить на региональный уровень. Мы видим, что в ряде случаев торговые наценки доходят до 200% от стоимости товара производителя, что недопустимо», — акцентировал Гордеев. Также, по его словам, на период уборки урожая предлагается организовать прямые продажи продукции от производителей на рынках и ярмарках, исключив звено посредников. По данным вице-спикера, сейчас в регионах дополнительно открыто 120 продовольственных ярмарок.



Между тем, председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев сказал РИА «Новости», что объединение считает необходимым вернуться к обсуждению программ адресной помощи для малоимущих на фоне снижения реальных располагаемых доходов населения. Он напомнил, что весной прошлого года ряд ритейлеров принял решение временно не применять штрафные санкции за недопоставку товаров, также некоторые торговые сети обнуляли торговую наценку на социально значимые товары. Однако подобные меры не могут быть долгосрочными, сейчас важнее адресно поддержать нуждающихся, уверен Караваев. За необходимость запуска такой программы ранее не раз выступали представители бизнес-сообщества.



Правда, Виктория Абрамченко в начале июня в ходе Петербургского международного экономического форума отмечала, что контроль за реализацией программы адресной продовольственной помощи обошелся бы в десятки миллиардов рублей и пока у правительства нет ответа, как можно снизить стоимость администрирования подобной программы. Кроме того, что нужно отслеживать, что деньги получают те, кому они действительно нужны, также необходимо контролировать, что на выделенные средства покупается отечественное продовольствие, обращала внимание вице-премьер.



В середине июля глава Союза потребителей России Петр Шелищ высказал опасение, что осенью могут подорожать «абсолютно все продукты». В частности, по его мнению, вырастут в цене товары, спрос на которые неэластичен: крупы, макароны, сахар, растительное масло, хлеб. Минсельхоз отмечал, что цены на продовольствие в 2021 году будут увеличиваться в рамках инфляции.

