Рост цен на овощи и фрукты за неделю ускорился в пять раз

Удорожание картофеля связано с отставанием уборки урожая Pixabay

Цены на овощи и фрукты в России за неделю с 28 сентября по 4 октября стали расти в пять раз быстрее, чем неделей ранее, следует из данных Росстата: с 0,3% до 1,5%. В частности, томаты подорожали на 12% (неделей ранее рост составлял 10,1%), огурцы — на 6,3% (4,2%), картофель — на 4,4% (1,8%).



Стоимость яблок, наоборот, начала падать — снижение составило 1,4% (2% неделей ранее). Лук подешевел на 0,7% (0,5%), капуста — на 0,3% (0,5%), морковь — на 0,2% (1,2%), говорится в материалах Росстата. В сентябре плодоовощная продукция подорожала на 1,8%, с начала года — на 0,57%, по сравнению с сентябрем прошлого года — на 15,2%. Так, цены на томаты за месяц выросли на 24,9%, огурцы — на 17,3%, апельсины — на 12,9%, чеснок — на 6,5%, бананы — на 3,4%, груши — на 3,3%, лимоны — на 3,1%, свежую зелень — на 2,4%, сухофрукты — на 2%. В то же время свекла подешевела на 13,7%, виноград — на 12,6%, морковь — на 10,3%, яблоки — на 5,7%, капуста — на 3,6%, лук — на 2,8%.



Рост потребительских цен в России за девять месяцев 2021 года составил 5,32%. Месячная инфляция ускорилась с 0,17% в августе до 0,6% в сентябре, следует из данных Росстата.

Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников сказал «Агроинвестору», что рост цен на картофель действительно наблюдается. «Погода сейчас позволяет войти в самую активную фазу уборки в Поволжье, центральной части России и других регионах, — сказал он. — Будем надеяться, что получится убрать то, что посажено. В целом две недели назад отставание было серьезным по сравнению с прошлым годом».



Красильников отметил, что повышение цен сейчас связано с сезонными факторами, в том числе с отставанием в уборке и дефицитом отборного крупного картофеля. «Кроме того, складывается непростая ситуация в Казахстане, Беларуси, Прибалтике. Есть нехватка рабочих рук. По многим регионам наблюдается значительный рост в оптовом и розничном звене, — сказал Красильников. — По некоторым позициям цены в два раза выше уровня прошлого года. Это относится, в первую очередь, к картофелю и к капусте». Он добавил, что нынешний сезон будет непростым. «Ситуация станет более ясной к концу уборочной компании», — сказал Красильников.



Директор Плодоовощного союза Михаил Глушков сказал «Агроинвестору», что овощи закрытого грунта дорожают, потому что сейчас начинают работать зимние промышленные теплицы. «Чем холоднее, тем больше средств уходит на обслуживание парников», — отметил он. Овощи борщевого набора, по его словам, наоборот, дешевеют на фоне сбора урожая. «С яблоками аналогично, идет сбор урожая. Он будет длиться до конца октября», — добавил Глушков. По его словам, в холодное время года, по сравнению с летним периодом, оптовые цены могут вырасти в полтора-два раза и «это ежегодный тренд».



В сентябре гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова говорила «Агроинвестору», что с овощами открытого грунта этой осенью наблюдаются некоторые проблемы. «Если начнутся дожди, они не дадут полноценно собрать выращенный урожай. Кроме того, в этом году картофель оказался более мелким, чем обычно. Это связано с нехваткой влаги в регионах-производителях. Валовой сбор при этом нормальный, — отмечала Решетникова. — У торговых сетей есть четкие правила по приему каждого вида продукции, в том числе картофеля. Мелкий они не принимают, поэтому его отдают на корм скоту или на переработку. Картофельный союз уже поднимал вопрос о том, чтобы законодательно обязать торговые сети принимать и такой товар».

