«Эко-культура» запустит «Парник». Компания приступила к строительству очередного тепличного комплекса

«Эко-культура»

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Новое предприятие пленочного типа будет возведено в Чегемском районе Кабардино-Балкарской республики. Специализироваться производство будет на томатах. Общие вложения в проект площадью 100 га составят около 18,4 млрд руб. Выход тепличного комбината на полную мощность ожидается в четвертом квартале 2024 года



Торжественная церемония подписания соглашения о намерениях и закладка первого символического камня нового производства «Эко-культуры» в Кабардино-Балкарии состоялась в конце августа. Инвестиции в первую очередь проекта, строительство которой планируется завершить в первом квартале 2023 года, оцениваются в 7,6 млрд руб. В эксплуатацию будет введено 37,6 га теплиц круглогодичного цикла. Выход комбината «Парник» на полную мощность ожидается в конце 2024 года, с запуском второй очереди на 62,4 га. Общая площадь тепличного комплекса составит 100 га, также планируется строительство распределительного центра. Суммарная ориентировочная стоимость проекта — 18,4 млрд руб. Часть суммы будет профинансирована с помощью кредита Россельхозбанка.