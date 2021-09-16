Цены на некоторые овощи начали расти

Росстат зафиксировал недельное падение розничных цен на плодоовощную продукцию в среднем на 0,7% Pixabay

По данным Минсельхоза, с 7 по 13 сентября стоимость томатов у производителей выросла на 1% (снижение на 12,8% за месяц), огурцов — на 1,6% (рост на 0,4% за месяц), картофеля — на 0,4% (снижение на 1%). В целом стоимость плодоовощной продукции у производителей, по данным ведомства, за неделю «продемонстрировала менее выраженную динамику относительно розничных». При этом свекла подешевела на 1,4% (на 8,1% за месяц), морковь — на 0,1% (на 0,8%), капуста — на 0,3% (на 0,6% за месяц), цена репчатого лука не изменилась (снижение на 2,4% за месяц).



Росстат зафиксировал падение розничных цен на плодоовощную продукцию в среднем на 0,7%, в том числе морковь подешевела на 2,7%, яблоки — на 2,2%, репчатый лук — на 1%, капуста — на 0,8%. В то же время огурцы стали дороже на 5,2%, томаты — на 3,9%, картофель — на 0,6%. Партия «Единая Россия» зафиксировала снижение цен на сезонные овощи в среднем по стране на 29%, сообщила ее пресс-служба, не уточняя, за какой период произошло такое снижение.



Депутаты партии провели 35 тыс. рейдов по рынкам и несетевым магазинам во всех регионах России. Они уверены, что на снижение цен повиляла активная работа по увеличению числа ярмарок, где фермеры могут продавать свои товары напрямую. «Удалось добиться того, что наценка на социально значимые продукты на ярмарках и рынках не превышает 16%», — сказал руководитель рабочей группы партии по мониторингу цен на сезонные овощи, зампредседателя Госдумы Алексей Гордеев. Кроме того, стабилизировать ситуацию удалось за счет налаживания сотрудничества с крупными торговыми сетями и заключения соглашений между ними и производителями.



Директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков сказал «Агроинвестору», что самые дешевые томаты и огурцы выращиваются в открытом грунте. Летом они самые дешевые, а с началом холодов начинают дорожать, так как в этот период выращиваются в сезонных парниках. «Это ежегодный тренд, связанный с затратами на производство», — объяснил он.



По словам Глушкова, импорт томатов и огурцов в этом году падает: в целом ввоз всех тепличных овощей за семь месяцев 2021 года снизился на 21% до 347 тыс. т. Импорт томатов при этом снизился на 19% до 319 тыс. т, огурцов — на 38% до 28 тыс. т. «По огурцам мы почти достигли импортозамещения, 28 тыс. т — очень маленький объем. В основном огурцы ввозятся в Дальневосточный округ, где их не хватает», — уточнил Глушков. По его словам, снижение импорта овощей защищенного грунта связано с ростом объемов производства.



Глава союза также отметил, что о качестве овощей открытого грунта судить пока рано. «Сейчас идет массовый сбор овощей и картофеля. Он продолжится до конца месяца. Потом будет даваться оценка качества и подсчет объемов урожая, — прокомментировал Глушков. — Я слышал, что некоторые хозяйства в этом году заявляли, что качество картофеля плохое. Это действительно может быть в определенных хозяйствах, но в масштабах страны об этом говорить некорректно, данных пока нет».



Сейчас в России наблюдается рост цен на овощи и картофель, продолжает Глушков. По его мнению, это, в частности, связано с сообщениями СМИ о том, что качество овощей в этом году будет плохим. Эта информация помогает некоторым участникам рынка держать высокую цену на свою продукцию. «Сейчас нужно без всплесков цен ждать окончательных данных по валовому сбору», — подчеркнул глава Плодоовощного союза.

