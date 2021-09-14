Производство тепличных овощей выросло на 8%

В прошлом году предложение тепличный овощей значительно превышало спрос Ю. Эйвазова

С начала 2021 года урожай тепличных овощей в России вырос на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 1 млн т, сообщила пресс-служба Минсельхоза. По данным министерства, в том числе урожай огурцов составил 580 тыс. т (+1,7%), томатов — 400 тыс. т (+19,1%). Минсельхоз ожидает сохранения положительной динамики отрасли по итогам 2021 года. По прогнозу, урожай в зимних теплицах превысит 1,4 млн т.



В десятку регионов-лидеров по производству входят Липецкая, Московская, Волгоградская, Калужская, Новосибирская области, Краснодарский и Ставропольский края, республики Карачаево-Черкесия, Татарстан и Башкортостан. Минсельхоз считает, что динамичному развитию отрасли способствуют меры господдержки, в первую очередь, льготное кредитование. Также аграрии, занимающиеся выращиванием овощей в закрытом грунте с использованием технологии досвечивания, могут получать стимулирующие субсидии в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства. Кроме того, для регионов Дальнего Востока с 2022 года предусмотрена компенсация 20% капитальных затрат на строительство и модернизацию тепличных комплексов.



По данным директора Национального плодоовощного союза Михаила Глушкова, рост производства составил 9%, в основном он происходит за счет увеличения урожайности, а не расширения площадей, как было раньше. «Также играет роль выход на проектную мощность тех комплексов, которые были построены в 2019—2020 годах. В целом отрасль развивается, раньше развитие шло экстенсивным путем, а сейчас — за счет повышения интенсивности производства», — рассказал он «Агроинвестору». Также валовой сбор повышается за счет перераспределения мощностей: некоторые компании, которые раньше выращивали томаты, перешли на огурцы, поэтому урожайность последних выросла, а томатов, соответственно, снизилась, объяснил Глушков.



На валовый сбор влияет и фактор строительства, хотя сейчас инвестиционная активность по сравнению с 2018 годом гораздо ниже. «Крупные игроки вроде ГК «Рост» и «ЭКО-Культуры» продолжают развитие. Эта тенденция сохраняется, но она не является определяющей», — рассуждает Глушков. Цены на тепличные овощи в этом году, по его словам, выше, чем в прошлом, но находятся на уровне 2019-го. «В прошлом году предложение значительно превышало спрос. В этом году такого нет. Я бы не сказал, что цены для производителей очень хорошие, за последние два года была достаточно серьезная инфляция. В 2020 году рентабельность снизилась в два раза по отношению к 2019-му. В этом году есть надежда, что показатель будет выше, но маловероятно, что он достигнет уровня 2019 года», — считает Глушков.



Государство вводит новые меры поддержки производителей овощей, продолжает Глушков. Они направлены на поддержание операционной деятельность комбинатов, работающих со светокультурой. «Мы считаем это очень своевременной мерой и благодарны Минсельхозу за ее нововведение», — добавил Глушков. Соответствующее постановление премьер-министр Михаил Мишустин подписал 6 сентября. Согласно документу, аграрии, которые используют технологии досвечивания при выращивании овощей в закрытом грунте, смогут претендовать на поддержку в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства. Поддержка будет предоставляться в виде субсидирования на тонну реализованной продукции.



По мнению Глушкова, интенсивное развитие тепличного овощеводства продолжится за счет повышения урожайности. «Плюс, возможно, неэффективные предприятия будут уходить с рынка, а эффективные станут больше поглощать небольшие тепличные комплексы, выкупать проблемные активы у банков. В целом это должно сказаться на отрасли положительно. При грамотном управлении площади, выкупленные опытными игроками, могут приносить значительно больший валовый сбор, также будет повышаться эффективность», — заключил он.

