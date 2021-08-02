Тепличная отрасль заиграла по-крупному. Консолидация в секторе будет усиливаться

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Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Производство тепличных овощей в России активно развивалось с 2014 года в том числе благодаря существенной поддержке: часть затрат на строительство мощностей инвесторам компенсировало государство. С 2019-го капексы на возведение теплиц отменили, в результате чего не только сократился поток вложений в закрытый грунт, но и начали уходить с рынка наименее эффективные, небольшие предприятия. Что для одних игроков стало источником финансовых проблем, другим сулит дополнительные деньги. Крупным компаниям легче продавать свою продукцию и расширять ассортимент



Точкой отсчета развития российской тепличной отрасли можно считать 2014 год — когда было введено продовольственное эмбарго. К началу этого периода самыми крупными комплексами по выращиванию овощей закрытого грунта в нашей стране были те, что работали с советских времен — «Южный» в Карачаево-Черкесии и «Московский» в Подмосковье, знает гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. «Южный» был самым большим тепличным предприятием в СССР, и в первые годы в России его площадь составляла 144 га, сейчас, по данным самой компании, — 120 га. «Московский», согласно информации «Технологий Роста», занимает 50 га. «Оба комплекса используют в основном устаревшие конструкции. Хотя у „Московского“ и есть современные теплицы, которые предприятие периодически вводит взамен старых, доля их в общей площади невелика», — рассказывает эксперт.