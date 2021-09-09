разделы

реклама

журналы

USD

73.009 (-0,29%)

EUR

86.346 (-0,19%)

MOEX

3987.56 (-0,74%)

BRENT

71.33 (-1,75%)

Пшеница

699.4 (-1,41%)

Сахар

19.49 (0,05%)

USD

73.009 (-0,29%)

EUR

86.346 (-0,19%)

MOEX

3987.56 (-0,74%)

BRENT

71.33 (-1,75%)

Пшеница

699.4 (-1,41%)

Сахар

19.49 (0,05%)

USD

73.009 (-0,29%)

EUR

86.346 (-0,19%)

MOEX

3987.56 (-0,74%)

BRENT

71.33 (-1,75%)

Пшеница

699.4 (-1,41%)

Сахар

19.49 (0,05%)

USD

73.009 (-0,29%)

EUR

86.346 (-0,19%)

MOEX

3987.56 (-0,74%)

BRENT

71.33 (-1,75%)

Пшеница

699.4 (-1,41%)

Сахар

19.49 (0,05%)

USD

73.009 (-0,29%)

EUR

86.346 (-0,19%)

MOEX

3987.56 (-0,74%)

BRENT

71.33 (-1,75%)

Пшеница

699.4 (-1,41%)

Сахар

19.49 (0,05%)

Премия «Агроинвестор года - 2021»

Рынки

Минсельхоз требует увеличить урожай овощей

Министерство наблюдает сокращение производства в ряде регионов

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Производство овощей в последние годы находится примерно на одном уровне
Pixabay
Производство овощей в последние годы находится примерно на одном уровне
Pixabay

Минсельхоз потребовал от региональных властей увеличить поддержку овощеводов, чтобы они смогли за пять лет увеличить урожай на 10%. Такое заявление прозвучало на заседании у замглавы министерства Джамбулата Хатуова, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. В настоящее время чиновники обеспокоены прогнозами по ряду регионов о снижении производительности. Такая ситуация не позволит достичь показателей из доктрины продовольственной безопасности, а также поспособствует росту цен.

О предполагаемом значительном падении урожая овощей открытого грунта сообщили в Краснодарском крае, Саратовской и Самарской областях. Урожай картофеля также может снизиться в Нижегородской и Ярославской областях, пишет издание. Хатуов заявил участникам совещания, что прогнозы надо пересмотреть, чтобы в них фигурировал прирост урожайности. Для этого регионам предлагается оказывать производителям финансовую поддержку и отнести овощеводство к приоритетной подотрасли. Это позволит аграриям получать стимулирующую и компенсирующую субсидии наряду с производителями мяса, молока и зерна.

В 2021 году на эти меры в бюджете предусмотрели 34,3 млрд руб., однако, как считает директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков, если расходы не увеличить, массовая поддержка даст обратный эффект, пишет «Коммерсантъ». По его словам, главная проблема в том, что производители не могут понять потребность рынка в овощах. В один год в стране избыток одних овощей, в другой — других. Поэтому лучше было бы субсидировать только те регионы, в которых ожидается дефицит. Собеседник издания указал, что нынешние меры господдержки зачастую неэффективны. Заложенное в них условие не сокращать площади насаждений исключает возможность корректировки севооборота, что приводит к снижению урожайности. Кроме того, госэкспертиза, дающая право на компенсацию, может растягиваться на годы.

Глушков сказал «Агроинвестору», что производство овощей в последние годы находится примерно на одном уровне в 5-5,5 млн т. «Другой вопрос, что нужно делать, чтобы увеличить производство. Для этого должно расти финансирование, повысить адресность и эффективность предоставления субсидий. Это самое главное, — считает он. — Все меры, которые Минсельхоз планирует вводить, не подразумевают финансовых вложений, а увеличение производства без денег невозможно. Все предложенные министерством меры были и раньше». Глушков отметил, что сейчас овощеводов поддерживают в рамках стимулирующей  субсидии, которую, по мнению эксперта, нужно увеличивать. На 2022 год на эту меру заложено 20 млрд руб., однако в 2021 году было 25 млрд руб. «Каждый год меры поддержки снижаются, а производство на это реагирует», — сказал Глушков.

Руководитель аппарата Союза участников рынка картофеля и овощей Татьяна Губина отметила, что в последние два года снижение производства картофеля связано с природно-климатическими условиями. Хотя в этом году еще идет «битва за урожай» и результаты сезона будут известны к началу октября. «Необходимо вкладывать средства в землю, хранилища и мелиорацию. В последнее время поддержка этой отрасли была не очень высокой. Мы, конечно, ощутили поддержку с точку зрения элитного семеноводства, была увеличена погектарная поддержка, — сказала Губина «Агроинвестору». — Мы ранее говорили, что для мотивации отрасли к расширению площадей нужна погектарная поддержка на овощи и картофель в размере 30 тыс. руб./га. Мы предлагаем компенсацию мелиоративных работ и затрат на средства хранилищ до 70%. И предлагаем пересмотреть правила предоставления субсидий, поскольку сегодня не все могут воспользоваться ими из-за избыточных требований». По словам Губиной, поддержка сейчас особенно нужна, потому что намечается тренд на снижение производства в ЛПХ.

Гендиректор ГК «Дмитровские овощи» Сергей Филиппов рассказывает, что в этом году сложилась сложная ситуация — овощей открытого грунта и картофеля не хватает. Это произошло, во-первых, из-за природно-климатических условий. «Почти во всех регионах России в этом году была засуха, оказалось, что в стране не так много мощностей для орошения», — сказал Филиппов «Агроинвестору».  Вторая причина — проблема с нехваткой трудовых мигрантов, которую, по его словам, никто так и не решил. «Овощи открытого грунта требует рабочих ресурсов. Производители решали этот вопрос самостоятельно. «Дмитровских овощей» эта проблема тоже коснулась. Один мигрант с учетом всех затрат обходился в сумму от 100-120 тыс. руб. Все эти затраты в итоге лягут на стоимость продукции», — сказал руководитель.

По словам Филиппова, необходимо вводить программу по поддержке производителей овощей открытого грунта, потому что их становится все меньше. «Люди уходят в более интересные и менее трудоемкие отрасли, например, в рынок зерна или масличных. Например, в Московской области число овощеводческих хозяйств резко сократилось», — сказал он. В этом году производители столкнулись с затяжной весной, после которой наступила жара, что сказалось на развитии агрокультур, отметил гендиректор «Дмитровских овощей». Он также добавил, что в этом году компания планирует произвести примерно 85-90 тыс. т овощей открытого грунта и картофеля. В прошлом году из-за переувлажнения этот показатель был гораздо ниже — чуть больше 60 тыс. т, в 2019-м — 120 тыс. т.

Екатерина Шокурова 

Агроинвестор
Ринкон

Агроконсалтинг

Новый проект «Агроинвестора» и «Ринкон Менеджмент»

Оставить заявку
Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2021

Журнал

«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2021
«Агроинвестор» №08, август 2021

Журнал

«Агроинвестор» №08, август 2021
Агросектор должен позеленеть. Инвестиции в экологизацию сельхозпроизводства становятся все более востребованными

«Агроинвестор»

Агросектор должен позеленеть. Инвестиции в экологизацию сельхозпроизводства становятся все более востребованными
Не только сырье. Как растет экспорт российской продукции пищепрома

«Агроинвестор»

Не только сырье. Как растет экспорт российской продукции пищепрома
Агрохимический гамбит. Производители химических СЗР взялись за производство биопрепаратов

«Агротехника и технологии»

Агрохимический гамбит. Производители химических СЗР взялись за производство биопрепаратов