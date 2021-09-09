Минсельхоз требует увеличить урожай овощей

Производство овощей в последние годы находится примерно на одном уровне Pixabay

Минсельхоз потребовал от региональных властей увеличить поддержку овощеводов, чтобы они смогли за пять лет увеличить урожай на 10%. Такое заявление прозвучало на заседании у замглавы министерства Джамбулата Хатуова, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. В настоящее время чиновники обеспокоены прогнозами по ряду регионов о снижении производительности. Такая ситуация не позволит достичь показателей из доктрины продовольственной безопасности, а также поспособствует росту цен.



О предполагаемом значительном падении урожая овощей открытого грунта сообщили в Краснодарском крае, Саратовской и Самарской областях. Урожай картофеля также может снизиться в Нижегородской и Ярославской областях, пишет издание. Хатуов заявил участникам совещания, что прогнозы надо пересмотреть, чтобы в них фигурировал прирост урожайности. Для этого регионам предлагается оказывать производителям финансовую поддержку и отнести овощеводство к приоритетной подотрасли. Это позволит аграриям получать стимулирующую и компенсирующую субсидии наряду с производителями мяса, молока и зерна.



В 2021 году на эти меры в бюджете предусмотрели 34,3 млрд руб., однако, как считает директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков, если расходы не увеличить, массовая поддержка даст обратный эффект, пишет «Коммерсантъ». По его словам, главная проблема в том, что производители не могут понять потребность рынка в овощах. В один год в стране избыток одних овощей, в другой — других. Поэтому лучше было бы субсидировать только те регионы, в которых ожидается дефицит. Собеседник издания указал, что нынешние меры господдержки зачастую неэффективны. Заложенное в них условие не сокращать площади насаждений исключает возможность корректировки севооборота, что приводит к снижению урожайности. Кроме того, госэкспертиза, дающая право на компенсацию, может растягиваться на годы.



Глушков сказал «Агроинвестору», что производство овощей в последние годы находится примерно на одном уровне в 5-5,5 млн т. «Другой вопрос, что нужно делать, чтобы увеличить производство. Для этого должно расти финансирование, повысить адресность и эффективность предоставления субсидий. Это самое главное, — считает он. — Все меры, которые Минсельхоз планирует вводить, не подразумевают финансовых вложений, а увеличение производства без денег невозможно. Все предложенные министерством меры были и раньше». Глушков отметил, что сейчас овощеводов поддерживают в рамках стимулирующей субсидии, которую, по мнению эксперта, нужно увеличивать. На 2022 год на эту меру заложено 20 млрд руб., однако в 2021 году было 25 млрд руб. «Каждый год меры поддержки снижаются, а производство на это реагирует», — сказал Глушков.



Руководитель аппарата Союза участников рынка картофеля и овощей Татьяна Губина отметила, что в последние два года снижение производства картофеля связано с природно-климатическими условиями. Хотя в этом году еще идет «битва за урожай» и результаты сезона будут известны к началу октября. «Необходимо вкладывать средства в землю, хранилища и мелиорацию. В последнее время поддержка этой отрасли была не очень высокой. Мы, конечно, ощутили поддержку с точку зрения элитного семеноводства, была увеличена погектарная поддержка, — сказала Губина «Агроинвестору». — Мы ранее говорили, что для мотивации отрасли к расширению площадей нужна погектарная поддержка на овощи и картофель в размере 30 тыс. руб./га. Мы предлагаем компенсацию мелиоративных работ и затрат на средства хранилищ до 70%. И предлагаем пересмотреть правила предоставления субсидий, поскольку сегодня не все могут воспользоваться ими из-за избыточных требований». По словам Губиной, поддержка сейчас особенно нужна, потому что намечается тренд на снижение производства в ЛПХ.



Гендиректор ГК «Дмитровские овощи» Сергей Филиппов рассказывает, что в этом году сложилась сложная ситуация — овощей открытого грунта и картофеля не хватает. Это произошло, во-первых, из-за природно-климатических условий. «Почти во всех регионах России в этом году была засуха, оказалось, что в стране не так много мощностей для орошения», — сказал Филиппов «Агроинвестору». Вторая причина — проблема с нехваткой трудовых мигрантов, которую, по его словам, никто так и не решил. «Овощи открытого грунта требует рабочих ресурсов. Производители решали этот вопрос самостоятельно. «Дмитровских овощей» эта проблема тоже коснулась. Один мигрант с учетом всех затрат обходился в сумму от 100-120 тыс. руб. Все эти затраты в итоге лягут на стоимость продукции», — сказал руководитель.



По словам Филиппова, необходимо вводить программу по поддержке производителей овощей открытого грунта, потому что их становится все меньше. «Люди уходят в более интересные и менее трудоемкие отрасли, например, в рынок зерна или масличных. Например, в Московской области число овощеводческих хозяйств резко сократилось», — сказал он. В этом году производители столкнулись с затяжной весной, после которой наступила жара, что сказалось на развитии агрокультур, отметил гендиректор «Дмитровских овощей». Он также добавил, что в этом году компания планирует произвести примерно 85-90 тыс. т овощей открытого грунта и картофеля. В прошлом году из-за переувлажнения этот показатель был гораздо ниже — чуть больше 60 тыс. т, в 2019-м — 120 тыс. т.

