ГК «Рост» завершает сделку по покупке теплиц на Южном Урале

Площадь «Агрокомплекса «Чурилово» - более 25 га «Агрокомплекс «Чурилово»

ООО «ТТР Холдинг» (структура ГК «Рост») обратилось в ФАС России с ходатайством о выдаче предварительного согласия на приобретение 99% долей в уставном капитале ООО «Агрокомплекс «Чурилово», расположенного в областном центре Челябинской области. По данным «Коммерсанта», эксперты оценивают стоимость челябинского агрокомплекса в 9 млрд руб., однако заинтересованные стороны сумму сделки не разглашают.



Челябинский агрокомплекс является самым крупным на Урале предприятием по выращиванию овощей и листовой зелени в закрытом грунте: теплицы занимают более 25 га, объемы производства достигают 25 тыс. т продукции в год. Бенефициаром считается челябинский предприниматель, бывший депутат Госдумы Сергей Вайнштейн. Наиболее крупный объем инвестиций в развитие челябинского агрокомплекса фиксировался в 2014—2015 годах, когда на предприятии проводилась серьезная модернизация производства.



В 2020 году выручка ООО «Агрокомплекс «Чурилово» снизилась на 26,8%, до 965,51 млн руб., чистый убыток составил 101,48 млн руб. против прибыли годом ранее. В ноябре прошлого года налоговая служба обратилась с иском о банкротстве предприятия в виду долга в 31,5 млн руб., после погашения которого судебное производство было остановлено. В пресс-службе челябинского агрокомплекса сообщали «Агроинвестору», что финансовые трудности были вызваны последствиями пандемии и падением спроса на овощи закрытого грунта в торговых сетях.



В настоящее время в состав холдинга входят три масштабные площадки с теплицами, использующими технологии досвечивания, — челябинский комплекс «Чурилово», агропарк «Горный» в Усть-Катавском районе, а также комплекс «Мартыновский», расположенный в Курганской области. Общая площадь теплиц — 62,5 га, годовая мощность — 73,5 тыс. т.



«Челябинский агрокомплекс — не профильный актив для инвестора, логично, что при возникших трудностях в ведении бизнеса, сложностями с налоговой службой, увеличивался риск банкротства предприятия и собственник задумался о продаже. В этом случае приход в Челябинскую область крупного федерального холдинга в лице ГК «Рост» имеет только положительное значение, поскольку позволит сохранить тепличное хозяйство, рабочие места, нарастить объемы производства овощей», — прокомментировал «Агроинвестору» гендиректор Плодоовощного союза Михаил Глушков.



По его словам, ГК «Рост» - очевидный лидер на российском рынке овощей закрытого грунта, у компании есть возможности для дальнейшего развития, один из наиболее эффективных путей — это приобретение уже имеющихся агрокомплексов, а не строительство новых в условиях роста цен на строительные материалы, комплектующие и оборудование. Без государственной поддержки возводить тепличные комплексы «с нуля» нецелесообразно, убежден эксперт.



«Поэтому тенденции на рынке производства плодоовощной продукции таковы, что сейчас превалируют поглощения более крупными холдингами небольших компаний. Это имеет положительный эффект для отрасли: позволяет расширить географию продаж, снизить себестоимость продукции, улучшить финансовые показатели компаний в регионах», — отмечает Глушков. Также возможно перераспределение готовой продукции между агрокомплексами внутри одного холдинга, в любом случае — возможностей для маневра больше. У челябинской площадки однозначно есть перспективы расширения рынка сбыта продукции в Приволжский федеральный округ, территорию Западной Сибири, и объемы ее производства скорее всего будут расти, полагает эксперт.



После завершения сделки ГК «Роста» существенно нарастит свой потенциал на Урале: по близости к челябинской площадке расположены теплицы Тюменской области, которые также входят в холдинг. Производственные мощности компании расположены в ХМАО, Подмосковье, Брянской, Ростовской областях, дочерние компании также есть в Ленинградской области, Хабаровском и Красноярском краях. К 2022 году планировалось увеличение площади выращивания овощей в закрытом грунте до 300 га.

