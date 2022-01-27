Годовая инфляция в России ускорилась до 8,64%

С 15 по 22 января продовольствие подорожало на 0,21% А. Махонин

Годовая инфляция в России по состоянию на 21 января выросла до 8,64%, говорится в обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации». К 14 января годовая инфляция составляла 8,62%. Недельная инфляция с 15 по 21 января составила 0,22% при среднесуточном приросте цен на 0,032%.



По данным Минэкономразвития, рост цен на продовольствие с 15 по 22 января ускорился с 0,12% до 0,21%. Среднесуточный прирост цен составил 0,03% после 0,025% на предыдущей неделе. По широкому кругу социально значимых товаров рост цен сохраняется: на молоко и молочную продукцию — 0,53%, масла и жиры — 0,41%, макаронные и крупяные изделия — 0,59%, сахар — 0,71%.



«Вместе с тем снизились темпы роста цен на муку, на мясопродукты рост цен околонулевой (0,03% после снижения на -0,18%), при этом на свинину и мясо кур снижение цен продолжилось. На овощи и фрукты темпы роста цен практически сохранились на уровне прошлой недели 0,87% (0,88% неделей ранее)», — говорится в обзоре Минэкономразвития. Там также отмечается, что с 18 по 24 января на мировых рынках выросла стоимость пшеницы в США и Франции (+4,1% и +5% соответственно), кукурузы (+3,6%), сахара-сырца (+0,8%), подсолнечника и подсолнечного масла (+0,8% и +3,3%), сои и соевого масла (+3,1% и +4,9%), свинины (+5,8%). В целом за период с начала января темпы прироста цен продовольственных товаров существенно варьировались от -5% до +10,1%.



Старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко сказала «Агроинвестору», что основными последствиями сохранения повышенного уровня инфляции станут дальнейшее ужесточение Банком России денежно-кредитной политики и рост процентных ставок в экономике, а также снижение покупательной способности доходов населения. «На наш взгляд, высокая наблюдаемая инфляция связана с перегревом экономической активности в России, что особенно заметно по показателям рынка труда, на фоне сохранения логистических проблем, вызванных пандемией коронавируса, и прочих проблем на стороне предложения», — прокомментировала Тарасенко.



Эксперт ожидает, что по итогам 2022 года среднегодовое значение инфляции составит 6,5-6,6%. К концу года, по прогнозу Тарасенко, индекс потребительских цен будет находиться на уровне 5% год к году, превышая таргет Банка России в 4%. По оценке эксперта, возвращение инфляции к цели ЦБ произойдет не ранее середины 2023 года. Рисками для динамики инфляции в 2022 году, по мнению Тарасенко, являются сохранение слабого валютного курса, недопроизводство/рост стоимости товаров из-за энергокризиса в странах — торговых партнерах России, а также сохранение логистических проблем, связанных с пандемией коронавируса.

