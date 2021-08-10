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Russian Crop Production — 2021/22

Рынки

Владимир Путин поручил увеличить ввоз сельхозпродукции из стран СНГ

Это должно помочь стабилизировать цены на продовольствие 

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

В конце лета и осенью на рынок активно поступают отечественные овощи открытого грунта
Pixabay
В конце лета и осенью на рынок активно поступают отечественные овощи открытого грунта
Pixabay

Президент Владимир Путин поручил правительству принять меры по увеличению поставок сельхозпродукции из стран СНГ. Решение было принято по итогам совещания с членами кабмина, которое состоялось 21 июля, говорится на сайте Кремля, и должно привести к стабилизации цен на продовольственные товары. Правительство подготовит доклад о принятых мерах к 1 сентября, в дальнейшем отчет будет готовиться ежеквартально.

Кроме того, Путин поручил Федеральной антимонопольной службе обеспечить мониторинг цен на продовольственные товары, которые реализуются через торговые сети. Доклад о результатах должен быть подготовлен в аналогичные сроки. Также в поручении сказано, что региональные власти должны обеспечить доступ отечественных производителей сельскохозяйственной продукции к розничным рынкам, ярмаркам и объектам нестационарной торговли.

На совещании 21 июля вице-премьер Виктория Абрамченко сказала, что цены на продукты питания, в том числе овощи «борщевого набора», которые  в этом году заметно подорожали, находятся «в фокусе пристального внимания» правительства. «Эти товары имеют сезонные колебания цен, и каждый год поднимаются в цене в зимне-весенний период, вплоть до сбора нового урожая. Но в этот раз цены поднялись очень сильно, превысив показатели аналогичного периода прошлого года, — отметила Абрамченко. — В этом году торговле пришлось раньше переходить на импортные овощи, а они были дороже обычного в связи с повышением цен на продукты на мировом рынке».

Чтобы быстрее насытить рынок овощами нового урожая и снизить цены, Абрамченко предложила «соединить» сельхопроизводителей и торговые сети и максимально широко использовать форматы нестационарной торговли. Путин напомнил, что в странах Средней Азии овощи и фрукты созревают раньше, в большом количестве, и цена на них ниже, чем на европейские. «Там и качество хорошее и большой объем, который, соответственно, влияет в нужном направлении на цены», — отметил Путин.

Директор Плодоовощного союза Михаил Глушков отметил, что если говорить о конце лета и осеннем периоде, никакого импорта овощей «борщевого набора» в это время нет, потому что в России идет активный сбор урожая и на рынок поступает отечественная продукция. Импортные овощи не смогут конкурировать в цене с российскими, уверен Глушков. «К тому же, при импорте продукции нужно учитывать удорожание из-за логистики. Сейчас овощи сами по себе дешевеют, и импорт не поможет снизить цены еще сильнее», — сказал он «Агроинвестору».

Однако эта мера может повлиять на стоимость овощей зимой и весной. Но если снижение будет слишком сильным, то сельхозпроизводители, у которых есть хранилища, не смогут зарабатывать, продолжает Глушков. «Если импортировать овощи, то нужно делать это осторожно, чтобы не повлиять на экономику этих хозяйств. Если они увидят, что работа стала невыгодной — перестанут хранить овощи, и мы полностью перейдем на импорт, — предупреждает он. — Весной, когда морковь стоила 150 руб./кг, она импортировалась именно из стран СНГ. Никакие импортные поставки никогда не бывают дешевыми. Особенно в этом году, когда был дефицит продукции, иностранные партнеры увидели это и заработали на России по полной программе».

По мнению Глушкова, нужно подождать, когда станет ясно, что именно имел в виду Путин, потому что «просто увеличивать импорт продовольствия странно». «Мы всегда были аграрной страной, способной  себя прокормить. Я думаю, что это поручение будет уточнено, — рассуждает он. — Пока все выглядит очень обобщенным. Частично в какой-то момент это предложение поможет решить вопрос с ценами, стратегически — это экстренная мера».

По словам начальника Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарьи Снитко, в большей степени Россия импортирует из СНГ плодоовощную и молочную продукцию, на которые в 2021 пришлось уже более 50% всего ввоза продовольствия из этих стран. В группе овощей из СНГ поставляются в основном томаты (около 40% по объему), и продукция «борщевого набора». Снитко считает, что особенно важны поставки фруктов, которые в России не могут производиться ввиду климатических особенностей — хурмы, абрикосов, а также сухофруктов. В текущем году импорт молочной продукции в Россию снижался, за исключением сливочного масла и сыров (ввоз последних увеличился на 20%), сказала эксперт «Агроинвестору». «В целом каких-то значимых ограничений на поставки продуктов питания из СНГ, например пошлин, не действует, поэтому речь, по-видимому, об упрощении процедур оформления и доставки, или даже льгот на перевозку сырья и товаров из СНГ», — прокомментировала Снитко.

В начале августа производители сельхозпродукции и розничные торговые сети сообщили, что нехватка транспорта и рост логистических затрат на перевозку овощей с юга в центральную часть России могут нивелировать снижение цен на сезонные овощи. На встрече с замминистра промышленности и торговли Виктором Евтуховым представители «Магнита» и X5 Retail Group рассказали о нехватке транспорта для перевозки моркови, свеклы, лука и других овощей открытого грунта. Они также отметили, что в течение последних двух месяцев транспортные компании повысили стоимости своих услуг на 10-30%.

Екатерина Шокурова 

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