Ритейлеры пожаловались на рост стоимости перевозки сезонных овощей

Доля транспортных расходов в розничной цене овощей сейчас достигает 25% Е. Разумный

Производители сельхозпродукции и розничные торговые сети сообщили о нехватке транспорта и росте логистических затрат на перевозку овощей с юга в центральную часть России. Этот вопрос обсуждался на совещании у замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на нескольких участников. Игроки рынка заявили, что эти факторы могут нивелировать снижение цен на сезонные овощи.



На встрече с Евтуховым представители «Магнита» и X5 Retail Group (управляет магазинами «Пятерочка» и «Перекресток») рассказали о нехватке транспорта для перевозки моркови, свеклы, лука и других овощей открытого грунта. Они также отметили, что в течение последних двух месяцев транспортные компании повысили стоимости своих услуг на 10-30%, пишет «Коммерсантъ». Представитель Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев на этой встрече рассказал о двукратном росте в течение года стоимости перевозки овощей из Вологодской и Астраханской областей до Москвы. По его словам, сейчас цена доходит до 100 тыс. руб. за тонну.



По подсчетам Караваева, доля транспортных расходов в розничной цене овощей сейчас достигает 25%. Руководитель аппарата Союза участников рынка картофеля и овощей Татьяна Губина сказала «Коммерсанту», что этот показатель в цене овощей открытого грунта составляет 25-40%. Из-за этого ритейлеры не смогут адекватно отреагировать на снижение закупочных цен на сезонные овощи, сказал Караваев на встрече. После совещания Минпромторг пообещал попросить Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проверить тарифную политику логистических компаний. Минсельхоз знает о ситуации и проработает проблему вместе с Минтрансом, уточнил «Коммерсантъ». Губина считает, что проблему можно решить, в том числе за счет субсидирования лоставки продукции автотранспортом, на долю которого приходится до 95% перевозок овощей «борщевого набора». Аналогичное решение предлагает и АКОРТ.



Президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин сказал «Агроинвестору», что цены на перевозки не поднимались уже более 10 лет, и сейчас для их роста есть объективные причины. По его словам, нынешнее повышение цен небольшое и они продолжат расти, потому что цена должна учитывать все требования, которые предъявляются к транспортным компаниям: экологический сбор, транзит через Москву, рост цен на автомобили, топливо, запчасти и колеса, налоги и так далее. «Достаточно серьезно давит государство: устанавливаются новые требования, необоснованно выписываются штрафы. Из-за этого в последнее время многие компании ушли с транспортного рынка — работать стало невыгодно, — объясняет Матягин. — Государству не нужно поднимать цену и акцизы на топливо, транспортный налог для перевозчиков нужно убрать, нужно сделать более лояльные штрафы. Плюс, везде есть коррупция: контролирующие органы на каждом этапе берут взятки, и все это заложено в стоимости перевозок».



Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников говорит, что, например, для Краснодарского края за год стоимость перевозки выросла почти в два раза. Если в прошлом году килограмм перевозимой продукции обходился в 2,5 руб., то сегодня цена поднялась до 4-5 руб. «Это связано в том числе с тем, что на фоне предыдущих лет автоперевозки были достаточно низкорентабельными, поэтому ряд частных операторов перепрофилировались или ушли с рынка. В результате возник определенный дефицит транспорта для перевозок, — прокомментировал он «Агроинвестору». — Плюс, на фоне коронавируса мигранты, которые работали водителями, были вынуждены прекратить работу и уехать на родину». По словам Красильникова, в регионах Центрального федерального округа и Поволжья, которые еще не приступили к массовой уборке картофеля и овощей, проблема с перевозкой пока не фиксируется. «Посмотрим, как это будет выглядеть в ближайшие три недели», — добавил он.



В конце июня Плодоовощной союз предлагал расширить субсидирование перевозок овощей в регионы ДФО добавив к железнодорожным автомобильные. Директор союза Михаил Глушков пояснял, что производители овощей закрытого грунта не используют железнодорожные перевозки из-за очереди на рефрижераторные контейнеры, длительных сроков доставки, а также необходимости многократной перевалки, что приводит к порче продукции.

