Плодоовощной союз просит расширить субсидирование перевозки товара на Дальний Восток

ДФО импортирует около 70% потребляемых овощей Е. Егоров

Плодоовощной союз предложил расширить субсидирование перевозок овощей в регионы Дальневосточного федерального округа (ДФО) добавив к железнодорожным автомобильные. Об этом говорится в письме союза председателю комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексею Майорову (есть в распоряжении «Агроинвестора»). Директор союза Михаил Глушков пояснил, что речь идет о перевозке всех видов овощей.



Он рассказал, что производители овощей закрытого грунта не используют железнодорожные перевозки из-за очереди на рефрижераторные контейнеры, длительных сроков доставки (до трех недель), а также необходимости многократной перевалки, что приводит к порче продукции. «Все указанные действия могут привести к значительному удорожанию плодоовощной продукции, которое даже с учетом льготного тарифа транспортировки может достигать до 20-25% от ее изначальной стоимости», — говорится в письме.



Эксперт рассказал «Агроинвестору», что субсидии на перевозку овощей в ДФО сейчас очень сильно востребованы. «Когда картофель стоит 10 руб./кг в центральных регионах, то с учетом доставки в ДФО он может подорожать до 20 руб./кг — в два раза. Так как овощи открытого грунта изначально очень дешевые, то без субсидирования доставки перевозить их на длительные расстояния нецелесообразно. Перевозка будет стоить дороже, чем сами овощи, — пояснил Глушков. — По продукции закрытого грунта ситуация лучше, поскольку она более дорогая. Но даже ее сейчас почти не возят в ДФО даже из Сибирского округа». По его мнению, если субсидируется любой транспорт для перевозки овощей, например, на экспорт, нужно субсидировать и автомобильную перевозку на Дальний Восток. «Это самый сложный регион с точки зрения обеспечения овощами открытого и защищенного грунта», — добавил Глушков.



В 2020 году в ДФО было произведено 27,6 тыс. т овощей защищенного грунта — на 14% больше, чем в 2019-м. Импорт за этот период увеличился на 31,4%. Сейчас самообеспеченность регионов округа этой продукцией составляет 28%, привел данные Глушков. Таким образом, по его словам, одной из стратегических задач по обеспечению продовольственной независимости Дальнего Востока является развитие собственного производства овощей в защищенном грунте в ДФО.



Поскольку поставки из регионов-производителей экономически невыгодны, ДФО вынужден импортировать овощи, в основном из Китая. «Есть определенное логистическое плечо, по огурцу, например, оно составляет 1 тыс. км. Если автомобильную перевозку будут субсидировать, она будет востребована, и мы сможем возить овощи на большие расстояния, причем не только защищенного, но и открытого грунта», — считает Глушков. Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, в прошлом году возникали проблемы с поставками, ситуация может повториться и в этом году, для ее исключения нужно субсидировать автомобильную доставку, продолжает он. «Вопрос о таком субсидировании стоит уже два года, а сейчас ситуация особенно обострилась, поэтому мы направили свое предложение в Совет Федерации. Сенаторы нас поддержали, но Минсельхоз пока не разделяют эту идею», — прокомментировал Глушков.



По состоянию на 2020 год, по информации союза, на территории ДФО действует 14 промышленных тепличных предприятий общей площадью 38,7 га общей мощностью 15,5 тыс. т овощей в год. В округе планирует построить еще 12 тепличных комплексов общей площадью 79 га. По предварительным оценкам, после их запуска дополнительный объем производства составит более 64 тыс. т. Однако, по оперативным данным, реализация части этих инвестпроектов может быть приостановлена или заморожена из-за девальвации рубля и распространения коронавирусной инфекции.



Для стимулирования развития овощеводства в защищенном грунте необходимо внедрить принятый в 2020 году механизм по возмещению капзатрат на создание и модернизацию тепличных комплексов, строящихся на территории ДФО, говорится в письме Плодоовощного союза. Субсидии должны составлять 20% от понесенных расходов с указанием реальных стоимостей тепличных комплексов. По мнению союза, для стимулирования инвестиций в округе нужно учитывать увеличение предельной стоимости тепличных комплексов: в ДФО возведение 1 га тепличного комплекса со 100%-ной досветкой с энергоцентром в 2021 году оценивается 396,2 млн руб. (без учета НДС), говорится в обращении союза.



Также Плодоовощной союз считает необходимым предоставить право регионам поддерживать овощеводство защищенного грунта в рамках стимулирующей субсидии. Это расширит их полномочия и сделает возможным предоставление адресной поддержки тепличным предприятиям, оказавшимся в тяжелых условиях, а также сможет стимулировать дальнейший рост производства овощей.



Овощи вошли в список льготных продуктов для перевозки по железной дороге в мае прошлого года. В список попали свежая капуста, репчатый лук и сеянец, столовая свекла, морковь, томаты, огурцы и картофель, при условии, если их везут из Сибири и с Урала на Дальний Восток. Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова тогда говорила, что мера поддержки будет эффективна для овощеводов, однако тепличные овощи не перевозятся железной дорогой, потому что обычно такая транспортировка занимает много времени. Так что льгота будет использоваться для перевозки «борщевого набора» — картофеля, моркови и прочего. «Для перевозки томатов и огурцов нужен как минимум рефрижератор, но это в любом случае не тот тип транспорта, который подходит для такой продукции», — отмечала она.

