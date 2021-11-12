ФАО прогнозирует рекордные мировые цены на импорт продовольствия

На развивающиеся регионы приходится 40% от всего импорта продовольствия М. Стулов

Объем глобального импорта продовольствия достигнет рекордного показателя в 2021 году в $1,75 трлн. Это на 14% больше, чем в 2020 году, и на 12% превышает июньский прогноз. Об этом говорится в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Специалисты связывают этот рост с повышением стоимости продовольственных товаров на международном рынке и трехкратным увеличением транспортных расходов. В докладе отмечается, что на развивающиеся регионы приходится 40% от всего импорта.



По прогнозам организации, совокупная стоимость продовольственного импорта увеличится на 20% в сравнении с прошлым годом. При этом в странах с низким уровнем доходов и дефицитом продовольствия повышение будет еще более стремительным, считают эксперты. «Развивающиеся регионы сталкиваются с резким ростом цен на базовые продукты питания, такие как зерновые, животные жиры, растительные масла и масличные семена, в то время как в развитых регионах рост цен наблюдается в основном в категориях продуктов с высокой добавленной стоимостью, таких как фрукты и овощи, рыбные продукты и напитки», — говорится в докладе.



Более года индекс продовольственных цен ФАО растет. В июне и июле этого года впервые за 12 месяцев было зафиксировано снижение, однако в августе рост продолжился. Цены формируются из соотношения предложения и спроса, который начал увеличиваться после сокращения с началом пандемии.

В докладе также говорится, что в 2021 году в мире ожидается рекордный урожай кукурузы и риса, хотя, по прогнозам ФАО, объемы потребления зерновых в пищу людьми и в качестве корма для животных вырастут еще больше. Согласно прогнозам, объемы мирового производства сахара в 2021—2022 годах начнут восстанавливаться после трех лет сокращения, но все еще будут отставать от объемов мирового потребления. Аналитики оценили глобальное производство в 173,3 млн т, что на 2,2% больше, чем в 2020-м году. Прогнозируется, что объемы мировой торговли сахаром немного снизятся в результате сокращения предложения в основных странах-экспортерах и роста цен.



Мировое производство мяса, по оценке ФАО, тоже вырастет и составит 352 млн т, что на 4,2% больше, чем в прошлом году. Главным образом на это повлияет быстрое восстановление объемов выпуска в Китае, в первую очередь, свинины. Производство молока в мире в 2021 году также увеличится и достигнет 928 млн т, что на 1,5% выше, чем в прошлом году. Причем рост ожидается во всех основных регионах-производителях, прежде всего в Азии и Северной Америке. Также на фоне продолжающегося восстановления экономики после сбоев на рынке из-за пандемии COVID-19 прогнозируется расширение мировой торговли молочными продуктами. Однако в последние месяцы темпы роста импорта замедлились из-за увеличения объемов внутреннего производства и вялого потребительского спроса, отмечают эксперты.



Директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда сказала «Агроинвестору», что российский импорт продовольствия примерно равен экспорту. «Сейчас структура импорта нормализована — нет групп, по которым мы критически зависим от зарубежных поставок. Основная группа импорта — фрукты и орехи. Так будет и дальше, если мы не откажемся от орехов, цитрусовых и бананов, — прокомментировала эксперт. — Следующая по значимости группа — молочные продукты. Здесь основным поставщиком является Белоруссия. В рамках ЕАЭС все также предсказуемо, вряд ли нужно рассматривать вопрос сокращения торговли с нашим партнером, модернизация молочной отрасли которого проводилась в расчете на Россию». Как показал опыт прошлого года, цены растут на те продукты, которыми Россия сама себя обеспечивает, отметила Шагайда. «А некоторые из них при этом даже не вывозятся на экспорт. Так что проблема роста цен не в импорте», — уверена она.



По оценке вице-президента Российского зернового союза (РЗС) Александра Корбута, в текущем году Россия увеличит импорт бананов, кофе, чая, яблок, ранних овощей и многих других продуктов. «С моей точки зрения это вполне естественно, импорт не является фактором, вытесняющим российскую продукцию и подрывающим нашу продовольственную безопасность. Импорт обеспечивает насыщенность рынка», — сказал он «Агроинвестору».



По его словам, рекордный стоимостной объем мирового импорта, который прогнозирует ФАО, обеспечивается в основном за счет существенного роста мировых цен. Корбут считает, что в следующем году тенденция к росту сохранится на фоне постпадемического эффекта. «Были огромные вложения развитых стран в экономику, логистический кризис, кризис азотных удобрений. В следующем году себестоимость производства большей части полевых агрокультур вырастет, как и стоимость нефтехимии», — прогнозирует он.



Объем российского импорта в текущем году зависит от того, что будет с доходами населения: если они вырастут, то увеличится и импорт. Также повлияет ситуация с рублем. Сейчас он укрепляется, что становится стимулом для импортеров, которые могут закупить в рублях больший объем продукции, отмечает Корбут. «Это тоже может привести к росту ввоза. В целом российский экспорт и импорт продовольствия, надеюсь, будут достаточно сбалансированы. Скорее всего, импорт незначительно превысит экспорт», — прогнозирует он. По оценке Корбута, по итогам 2021 года импорт продовольствия в Россию может составить $33-35 млрд.

