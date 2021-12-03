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Конференция «Агрохолдинги России - 2021»

Рынки

Фреш из огурцов и томатов. Спрос на овощи закрытого грунта возвращается

Алена Белая

| Агроинвестор |

Depositphotos
Depositphotos
Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

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Тепличный сектор России по итогам этого года произведет более 1,5 млн т овощей. Ситуация на рынке в 2021-м была немного лучше, чем в периоды прошлогодних коронавирусных ограничений, считают эксперты и производители. Однако быстро растущая себестоимость ставит под угрозу дальнейшее развитие проектов производства в закрытом грунте и не дает достичь желаемой рентабельности


В 2021 году производство томатов во всех видах товарных хозяйств составит не менее 630-650 тыс. т, огурцов — 860 тыс. т, прогнозирует гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. «Прирост меньший (около 10%), чем в прошлом году и в 2019-м, когда сектор продемонстрировал прибавку в 12% и 17% соответственно, — констатирует она. — Но рынок вышел на стадию внутреннего насыщения, а так, если бы не ограничения в виде платежеспособного потребительского спроса, можно было бы наращивать объемы и дальше». Салатной продукции и нишевых овощей (перец сладкий, баклажаны, цуккини, редис) в этом году будет выращено около 50 тыс. т, что является весьма неплохим показателем и большим, чем в предыдущие годы, оценивает эксперт.

Алена Белая 

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