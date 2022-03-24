Владимир Путин: ажиотажный спрос на рынке продовольствия уже фактически спал

Как правило, люди закупают продукты с длительным сроком годности, которые не требуют особых условий хранения М. Стулов

В ходе совещания с правительством президент Владимир Путин сказал, что ажиотажный спрос на рынке продовольствия уже фактически спал. «Но тем не менее надо посмотреть на эти вопросы в совокупности со всеми обстоятельствами, которые создают определенную ситуацию на рынке», — сказал он (цитата по стенограмме на сайте Кремля). Путин также поручил Минсельхозу и регионам внимательно следить за ситуацией в торговых сетях и оперативно реагировать на проблемы. Кроме того, не должно возникать проблем с логистикой, отметил президент.



В ходе совещания министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев также напомнил, что в России созданы достаточные запасы продовольствия для обеспечения нужд населения, в том числе социально значимых продуктов, одним из которых является сахар. Его производство достаточно, чтобы обеспечить внутренний спрос.



По словам директора Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгия Остапковича, примерно 25-30% людей впадают в панику и начинают делать запасы продуктов питания с длительным сроком годности. Такое явление наблюдается не только в России, добавляет эксперт. «Я не могу этих людей обвинить в нерациональности, с ними ничего не сделаешь. Плюс, они еще находятся в фазе пандемии, и от нее остался когнитивный диссонанс. Поэтому они и закупаются», — прокомментировал он «Агроинвестору».



Однако паника пройдет, и все должно стабилизироваться, особенно с сахаром и крупами: урожай должен быть на уровне прошлого года. «Если люди не перейдут на самогоноварение и не начнут запасаться вареньем, то сахара хватит на всех с лихвой. Тем более Минсельхоз ограничил его экспорт», — отмечает Остапкович. По мнению директора Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Натальи Шагайды, высокий спрос на сахар, видимо, вызван ожиданиями роста цен на него: в этом смысле люди вели себя рационально.



Как правило, люди закупают продукты с длительным сроком годности, которые не требуют особых условий хранения, продолжает она. Так, в марте 2020 года покупки мясопродуктов выросли только на 20% по сравнению с февралем, в то время как спрос на крупы, макаронные изделия, соль увеличился примерно на 80%. Даже на долгохранящиеся, но более дорогие сахар и растительное масло спрос тогда вырос на 44% и 46% соответственно. Кроме того, у людей не так много свободных денег, учитывая кривую доходов последние годы. «Прошлый ажиотаж в феврале-марте 2020 года сменился резким снижением покупок в апреле. По итогу за первые четыре месяца 2020-го купили не больше, чем годом ранее. Нет оснований ожидать иного сейчас», — рассказала «Агроинвестору» Шагайда.



По данным Росстата, за период с 12 по 18 марта цены в России выросли на 1,9%. Рост немного замедлился по сравнению с первыми двумя неделями после начала специальной военной операции на Украине и введения жестких западных санкций — тогда показатели составляли 2,2% и 2,1% соответственно. Сильнее всего за период с 12 по 18 марта из продовольствия подорожали сахар, плодоовощная продукция (кроме огурцов — цены на них снизились) и крупы.

В период массовой закупки крупами, сахаром и др. спрос на категорию фреш (овощи, фрукты) снижается, обращает внимание исполнительный директор компании «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев. Также, по его словам, выпадают дорогие морепродукты. «Правда, ситуация с эмоциональными закупками достаточно быстро стабилизируется. Такое поведение всегда плохо для рынка и потребителя, потому что оно приводит к разгону цен», — говорит Корнеев. По его словам, практически не бывает такого, чтобы одна категория товаров дорожала, а другая — нет, даже несмотря на отсутствия рациональных факторов для роста.



Вид пустой полки в магазине на фоне сообщений в СМИ провоцирует повышенный спрос, но люди просто так, без провоцирующих факторов, не запасаются продуктами впрок, продолжает Шагайда. В прошлый ажиотаж свой весомый вклад внесло телевидение: показывались пустые супермаркеты в США, что вызывало опасения у россиян относительно физической доступности продовольствия в своей стране. В итоге люди поняли сигнал и побежали в магазины.



«Но бизнес тогда повел себя великолепно, думаю, и сейчас к такой ситуации адаптирован. Он вел информационную работу (объявление по громкой связи и на полках в магазинах, что продукты уже едут со склада в магазин), активизировал подвоз продуктов, а перерабатывающие предприятия работали на полную мощность. В такой ситуации нельзя допустить разрастания ажиотажа. В противном случае его трудно погасить, потребуется намного больше усилий, запасов», — заключила Шагайда.

