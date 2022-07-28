Производители овощей получат субсидии на агротехнологические работы

Согласно проекту, производство овощей к 2030 году должно вырасти на 20%, картофеля — на 18% Pixabay

Российские власти в рамках нового федерального проекта будут выделять производителям картофеля и других овощей субсидии на агротехнологические работы, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин



Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев уточнил, что новый федеральный проект заработает с 2023 года. «Мы там консолидируем все те меры поддержки, которые были у нас по овощам, добавим с учетом необходимости проведения агротехнических работ», — пояснил он, добавив, что в большей степени проект будет затрагивать производство овощей открытого грунта.



Мишустин также обратил внимание, что, согласно целевым показателям проекта, производство овощей к 2030 году должно вырасти на 20%, картофеля — на 18%. «Но самое главное, чтобы это было на нашем базовом [посевном] материале», — подчеркнул он, отметив, что развивать отечественную селекцию и семеноводство нужно для обеспечения продовольственной безопасности страны.



Мишустин считает, что вопросы семеноводства и селекции в сельском хозяйстве сейчас должны стать приоритетными. «Продовольственная безопасность сегодня — самое важное, что есть в стране. В первую очередь, я думаю, что мы все наши программы синхронизируем, то, что необходимо, — добавим», — пообещал глава правительства. Он также указал на важность совместных действий властей, научного сообщества и бизнеса.



Источник «Агроинвестора» в отрасли говорит, что субсидирование агротехнологических работ — это достаточно сложный механизм. «Субсидии — это возмещение понесенных затрат, но подтвердить их размер достаточно сложно. Одно дело — субсидия на тонну реализованной продукции (она действует для овощей открытого грунта) или погектарная поддержка, получить ее достаточно просто, а вот на агротехнологические работы — сложно, так как нет ясности, как вести учет», — комментирует он. Скорее всего, по мнению собеседника «Агроинвестора», имеется в виду расширение одного из уже действующих механизмов и распространение его на овощи.



Любая господдержка нужна, уверен исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. По его словам, в последние годы производство картофеля и овощей открытого грунта в ЛПХ активно снижается, и вряд ли в 2021 году (итоговые данные Росстат пока не опубликовал) ситуация была иной. «Такая динамика всех настораживает, и теперь перед товарным сектором стоит задача наращивать производство», — добавляет Красильников. По его словам, в сезоне-2021/22 благодаря хорошим ценам рентабельность производства овощей и картофеля была на неплохом уровне, в отличие от предыдущих трех-четырех лет, когда многие фермеры успели переориентироваться на другие виды растениеводческой продукции.



«Предложенная поддержка, хотя Картофельный союз и не ознакомлен с официальным документом, будет интересна и сможет простимулировать рост площадей», — прокомментировал «Агроинвестору» Красильников, добавив, что они уже в этом сезоне увеличились на 20 тыс. га (4%). Однако важно соблюдать баланс для сохранения рентабельности: благодаря росту площадей цены на овощи и картофель в июле-августе стремительно снижаются. «Это неплохо для потребителей, но для экономики сельхозпредприятий — картина не совсем радужная», — отмечает он. По словам Красильникова, ряд сельхозпроизводителей уже не рассчитывают на хорошую рентабельность в этом году.



Объем необходимой господдержки зависит от уровня конкретного сельхозпредприятия: его оснащенности, технологий, каналов сбыта и др., но в целом затраты на производство картофеля и овощей в растениеводстве уступают только тепличному бизнесу и садоводству. Так, затраты на 1 га картофеля превышают 200 тыс. руб. Но, по словам Красильникова, помимо оказываемой всесторонней помощи следовало бы также увеличить размер возмещения части капзатрат на хранилища с 20% до 70%.



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