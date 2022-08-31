ЛПХ смогут получать льготные кредиты на развитие производства

На долю подсобных хозяйств в прошлом году пришлось почти 64% собранного в стране урожая картофеля и 51,3% овощей Pixabay

Правительство планирует включить граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, в перечень заемщиков, которые могут получить льготные кредиты на производство сельхозпродукции, сообщила пресс-служба вице-премьера Виктории Абрамченко. Для получения льготных краткосрочных или инвестиционных кредитов владельцам ЛПХ необходимо будет иметь статус самозанятых и применять специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».



«Наша задача — из мелких частных хозяйств вырастить средние. Уже сегодня, по данным Минсельхоза России, ЛПХ по отдельным видам овощей обеспечивают до 50% объемов производства по стране, — отметила Абрамченко. — Новая мера поддержки позволит вовлечь произведенную гражданами продукцию в производственные цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей и перерабатывающих предприятий, а значит, увеличить и масштабы самих ЛПХ».



Вовлечение в механизм льготного кредитования и встраивание в производственные цепочки будет стимулировать ЛПХ к более прозрачному ведению бизнеса и соблюдению всех требований к качеству продукции, считает вице-премьер. «Льготное кредитование расширит эксперимент по поддержке личных подсобных хозяйств, получивших в этом году доступ к субсидиям. Все эти меры в комплексе послужат стимулом к ускоренному росту АПК», — уверена Абрамченко.



Как следует из данных Росстата, в прошлом году хозяйства населения реализовали сельхозпродукции на 512,5 млрд руб. В том числе 223,7 млрд руб. пришлось на продажи скота и птицы на убой, 150,7 млрд руб. ЛПХ получили от продажи молока, 54,2 млрд руб. — картофеля. Средняя товарность произведенной продукции составила 40,4%, при этом выше всего она по сахарной свекле (99,8%), далее идут масличные (54,2%), в частности подсолнечник (51,1%). Меньше всего ЛПХ продают выращенные овощи (16%) и картофель (16,2%). При этом на долю подсобных хозяйств в прошлом году пришлось почти 64% (11,7 млн т) собранного в стране урожая картофеля и 51,3% овощей (6,9 млн т). В целом доля ЛПХ в общем объеме производства сельхозпродукции в 2021 году, согласно Росстату, составила 25,5%, в том числе хозяйства населения произвели 21,7% продукции растениеводства и 30,6% — животноводства.



Согласно изменениям, которые внесены в госпрограмму развития сельского хозяйства, с 2022 года владельцы ЛПХ, зарегистрированные в качестве самозанятых, могут рассчитывать на господдержку. Таким образом они компенсируют расходы на расширение производства овощей открытого грунта, картофеля, молока, на развитие специализированного мясного скотоводства, овцеводства и козоводства, считает правительство.



В июле «Агроинвестор» писал, что Абрамченко поручила Минэкономразвития, Минсельхозу и Минпромторгу представить предложения о том, как граждане, имеющие личное подсобное хозяйство, смогут подтверждать безопасность выращенных овощей, чтобы поставлять их на продажу в торговые сети. Источник в отрасли говорил, что в этом году была внедрена система, благодаря которой продукция из личных хозяйств попадает в ритейл: она действует через кооперативы и сельхозпроизводителей, которые закупают в ЛПХ овощи, формируют товарные партии, которые проверяются на безопасность и потом уже поставляются в сети.



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