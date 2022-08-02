На крупном костромском предприятии выявлена АЧС

Объемы производства свинокомплекса не являются гарантией защиты от АЧС​ Т. Кулистикова

На самом крупном свинокомплексе Костромской области «Шувалово» из-за африканской чумы свиней (АЧС) уничтожили 3 тыс. свиней, в ближайшие дни будет уничтожено еще столько же. На сайте правительства региона уточняется, что АЧС была выявлена на одной из трех обособленных площадок комплекса. «Регионом незамедлительно приняты исчерпывающие меры для изоляции очага и предотвращения распространения опасного заболевания животных. По результатам исследований в еще двух цехах вирус не обнаружен», — говорится в сообщении.



Продукция «Шувалово» признана безопасной, но производство остановлено, в том числе и на остальных площадках, где АЧС выявлена не была. По состоянию на 1 августа в Костромской области зафиксировано 15 очагов АЧС, в угрожаемой зоне завершается изъятие поголовья из ЛПХ, владельцы получат компенсации. Также продолжаются мероприятия по регулированию численности диких кабанов — всего планируется к добыче более 700 особей.



«Шувалово» специализируется на производстве свинины и продуктов ее переработки. На сайте компании сообщается, что на данный момент объем производства составляет 75 тыс. свиней в год, в том числе 5 тыс. племенных животных. Также у компании есть собственные племрепродуктор в Волгоградской области, производство кормов и торговая сеть из более чем 30 точек. По словам гендиректора Национального союза свиноводов (НСС) Юрия Ковалева, «Шувалово» — крупное предприятие по региональным меркам, так как в Костромской области свиноводство развито не так сильно, как в ряде других регионов. Однако снижение производства на этом комплексе не окажет никакого влияния на рынок в масштабах страны из-за относительно небольших объемов выпуска и благодаря перенасыщению рынка, добавил он.



В целом ситуация с АЧС на данный момент напряженная, но она находится под контролем, заседание оперативного штаба по борьбе с этим заболеванием было неделю назад, продолжает Ковалев. «Но мы сейчас находимся в одном из самых опасных периодов (люди часто ходят в лес), когда риск заноса АЧС из дикой фауны велик. На данный момент зафиксировано огромное количество вспышек в ЛПХ, среди диких кабанов, случай на “Шувалово” — первый в этом году среди промышленных предприятий, — прокомментировал «Агроинвестору» Ковалев. — Ситуация прошлого года усвоена, все находится на повышенном контроле, штаб собирается, однако это не является 100-процентной гарантией защиты, так как лето-осень — время повышенного риска распространения заболевания». По его словам, на данный момент ситуация с АЧС не несет в себе рисков снижения производства, как это было в прошлом году. Кроме того, рост производства свинины за первые шесть месяцев 2022-го составил 6%.



По словам руководителя Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергея Юшина, сейчас ситуация с АЧС в стране более стабильная, чем это было в конце 2020-го — начале 2021 года — количество вспышек, очагов и изымаемых животных, в том числе на крупных предприятиях, существенно меньше. Но при этом не могут не вызывать беспокойство очевидные недостатки в работе ряда региональных ветеринарных служб и администраций в части предотвращения распространения АЧС. В частности, в конце июля Россельхознадзор призывал власти Ивановской области принять исчерпывающие меры для борьбы с заболеванием. «К сожалению, отдельные случаи недобросовестного исполнения своих прямых обязанностей некоторыми региональными службами держат рынок в напряжении. Все понимают, чем это может закончиться, потому что в памяти еще свежи огромные потери отрасли полтора года назад и последовавший за ними быстрый рост цен», — прокомментировал «Агроинвестору» Юшин.



В конце июля Россельхознадзор сообщал, что служба крайне обеспокоена быстрым распространением АЧС в Ивановской области: только за июль в регионе было выявлено семь случаев в дикой фауне и ЛПХ. Движению вируса способствует недостаточность принимаемых мер со стороны государственной ветеринарной службы региона, грубые нарушения правил биобезопасности при выращивании свиней и сокрытие падежа животных, также имеет место предумышленное сокрытие АЧС. Так, в июле болезнь была подтверждена в ЛПХ в городе Кохма Ивановской области. На момент выявления АЧС в хозяйстве были обнаружены две свиньи, но при проведении контрольно-надзорного мероприятия удалось установить, что свиней было три. «Одна из них пала и была закопана владельцем самостоятельно в нарушение правил утилизации. При этом собственником животных является действующий ветеринарный врач одной из станций по борьбе с болезнями животных Ивановской области, который должен был обладать достаточными знаниями, чтобы распознать симптомы смертельного для свиней заболевания», — говорится в сообщении.

Наличие АЧС — само по себе угроза производству, так как темпы распространения заболевания могут быть очень высокими, продолжает Юшин. «Достаточно одному человеку через всю страну провезти зараженных животных, продавая их от Юга до, образно говоря, Архангельской области. С подобным мы уже сталкивались. Так что все может резко измениться в худшую сторону», — добавляет Юшин. В связи с этим бизнес постоянно находится начеку, чего нельзя сказать о некоторых ветеринарных службах регионов. Так, несмотря на проделанную за 14 лет огромную работу, в том числе просветительскую, правовой нигилизм многих владельцев животных не дает взять под контроль ситуацию с распространением АЧС. «В отчетах Россельхознадзора мы регулярно находим свидетельства грубейших нарушений ветеринарных законов и правил, среди прочих — выбрасывание погибших от АЧС животных вдоль дорог или в лесополосах», — говорит эксперт.



Кроме того, невзирая на длительные обсуждения необходимости более тщательной работы по недопущению распространения АЧС в дикой природе, по-прежнему наблюдаются попытки Минприроды и различных охотничьих объединений повысить рекомендуемую плотность кабана на соответствующих территориях, знает он. «Непонимание последствий АЧС для страны, ее экономики, потребительского рынка просто поражает. Без проведения противоэпизоотических мероприятий в дикой природе эффективно бороться за более стабильную ситуацию с АЧС невозможно. Кабаны являются не единственной причиной распространения заболевания, но это один из основных каналов», — говорит Юшин.



Одно лишь снижение популяции кабана в рамках борьбы с заболеванием бесполезно — нужна одновременная работа с ЛПХ, напоминает он. По словам главы НМА, новый закон о маркировании животных позволит лучше контролировать движение поголовья в ЛПХ, так как сегодня человек может безнаказанно выбросить умершую свинью, и никто не узнает, кто это сделал. «Крупные предприятия также ведут соответствующую большую работу для предотвращения распространения заболевания. Это стоит существенных денег, и, безусловно, сказывается на себестоимости продукции. То есть мероприятия по обеспечению эпизоотического благополучию должны включать все каналы возможного распространения АЧС», — отмечает Юшин. Но все же самые сложно контролируемые — ЛПХ и дикая природа. Хотя и промышленные комплексы могут представлять угрозу, если их руководство снизит внимание к вопросам биологической защиты или намеренно будет скрывать заболевание в попытке уменьшить убытки. Поэтому только системная работа на всех уровнях может в долгосрочной перспективе дать нужный результат, уверен Юшин.



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