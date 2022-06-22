Совфед одобрил закон об обязательной маркировке сельскохозяйственных животных

Каждому животному или группе животных присвоят уникальный буквенно-цифровой идентификационный номер Pixabay

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон об обязательной маркировке сельскохозяйственных животных, ранее принятый Госдумой. Поправки вносятся в закон «О ветеринарии». Документ, в частности, вводит понятия «маркирование» и «учет животных». Согласно изменениям, данные будут содержаться в единой базе Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии. Порядок учета животных, перечень видов, подлежащих маркировке, а также сроки осуществления учета животных установит правительство.



Для идентификации животных Россельхознадзор разработал компонент «Хорриот», система уже запущена в эксплуатацию. Каждому животному или группе животных присвоят уникальный буквенно-цифровой идентификационный номер. Маркировка необходима для предотвращения распространения заразных болезней животных, выявления источников и путей распространения возбудителей. Она будет осуществляться за счет владельцев животных или посредством привлечения иных лиц.



Также закон регламентирует порядок определения зоосанитарного статуса объектов — земельных участков, зданий, помещений, строений, сооружений, в которых содержатся животные, а также места их убоя, производства, переработки и хранению подконтрольных товаров.



Животные, маркированные до вступления в силу положений законопроекта, а также маркированные за пределами России и ввезенные на территорию страны, повторному маркированию не подлежат. Новые нормы вступят в силу с сентября 2023 года.



Гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова сказала «Агроинвестору», что маркировка сельскохозяйственных животных — это необходимое условие для развития племенного животноводства, еще более четкой работы Россельхознадзора с эпизоотиями, а также корректного статистического учета поголовья, включая ЛПХ. «Маркировка — один из механизмов для борьбы с распространением заболеваний животных, безусловно важный, но вспомогательный. Она позволит анализировать процесс возникновения заболеваний, а значит в будущем — внедрять более эффективные меры по недопущению их распространения, особенно таких опасных как бруцеллез, африканская чума свиней и так далее», — говорит она.



Ранее первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов внес ко второму чтению проекта поправку, которая распространяла бы маркировку и на домашних животных на добровольной основе, однако комитет Госдумы по аграрным вопросам ее не поддержал.



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