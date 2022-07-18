В Калужской области распространяется высокопатогенный грипп птиц

Источником распространения заболевания может быть птица в ЛПХ и на дачных участках Д. Абрамов

Число очагов высокопатогенного гриппа птиц в Калужской области увеличилось с шести до восьми, сообщило правительство региона. Заболевание зафиксировано в Бабынинском, Малоярославецком, Жуковском, Сухиничском, Дзержинском, Жуковском, Боровском районах и пригороде Калуги. Карантин уже введен на территории Калуги и Дзержинского района, по остальным территориям готовятся документы.



Еще на прошлой неделе в Калужской области было принято решение изъять и уничтожить всю птицу в домашних хозяйствах в районах, где выявлен грипп птиц. Рассматривается вопрос денежной компенсации населению. Также в районах запретят торговать живой птицей. На крупных птицефабриках рекомендуют усилить дезинфекцию и ввести вахтовый режим работы для сотрудников. В первую карантинную зону одного из очагов попала «Продо Птицефабрика Калужская».



По словам представителя компании, на производстве соблюдаются все меры безопасности. «Это, фактически, закрытое предприятие. И все, что попадает на территорию птицефабрики извне, проходит тщательный контроль и санитарную обработку. Также тщательную санитарную обработку проходит каждый человек, проходящий на предприятие, — прокомментировали «Агроинвестору» в пресс-службе компании. — Эти меры призваны свести к минимуму вероятность заноса на территорию птицефабрики возбудителей гриппа птиц. Кроме того, поголовье проходит все предусмотренные законодательством меры профилактики. Многоступенчатый строгий контроль делает “Продо Птицефабрику Калужскую” объектом с очень высокой степенью биозащиты. И регулярные проверки надзорных органов подтверждают это».



Вспышка гриппа птиц в Центральном федеральном округе сильно настораживает: есть вероятность повторения ситуации, которая началась в 2014—2015 и продолжалась в 2017—2018 годах, когда основным источником распространения инфекции стали поставки птицы в ЛПХ с частных ферм, говорит президент компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев. По его словам, в непромышленном производстве очень трудно следить за состоянием птицы, а ее реализация личным хозяйствам ведется в весенне-летний период по всей стране, и полностью контролировать эти продажи невозможно. «Ветеринарные свидетельства, сертификаты, может, и выписываются, но чем поголовье привито, в каком оно состоянии — никто не знает. Именно подобного рода явления и приводили в последние несколько лет к заражению огромных территорий — от западных границ страны до среднего Поволжья», — прокомментировал «Агроинвестору» Давлеев.



Альберт Давлеев, президент Agrifood Strategies В отличие от большинства стран, пострадавших от гриппа птиц, в России в сезоне-2021/22 ситуация на птицефабриках остается под контролем благодаря мерами безопасности, которые были предприняты на производствах. Но одновременно происходит парадокс: Госдума утвердила, а президент подписал закон, разрешающий содержать домашнюю птицу на дачных участках в садовых товариществах, что приводит к еще большим рискам: теперь к бесконтрольному содержанию домашней птицы в ЛПХ добавились садовые товарищества.. Это вообще невозможно контролировать, как правило, ветеринары не доезжают до таких птичников. Непонятно, почему был принят этот закон. Чтобы облегчить экономическое положение наших граждан? Возможно, да. Но если эти садовые товарищества станут источником заражения промышленных стад, то ущерб будет многомиллиардным, а самое главное — сократится поголовье в масштабах страны, и цена на мясо птицы пойдет вверх. Такие ситуации у нас уже были.

Нужно четко контролировать поголовье, распространяемое в ЛПХ и в садовых товариществах, считает Давлеев. Но проблема в том, что вряд ли у ветеринарных служб регионов есть ресурсы для того, чтобы следить за каждым участком. «То есть закон принят, механизм его работы не прописан, а финансовая структура, которая позволила бы гарантировать контроль за соблюдением строжайших ветеринарных правил населением, отсутствует. Этот закон уже привел к огромным потерям и ставит под вопрос существование птицефабрик», — подчеркивает он. По его словам, Национальный союз птицеводов, Национальная ассоциация производителей индейки, Росптицесоюз призывали Минсельхоз и Госдуму не принимать закон, разрешающий содержать птицу на дачных участках.



Высокопатогенный грипп птиц продолжает наносить урон и мировому птицеводству. С 9 по 15 июля десять стран сообщили о 87 новых очагах заболевания, говорится на сайте Россельхознадзора. Наибольшее количество вспышек в этот период зафиксировали в Нидерландах — 32, чуть меньше в США — 25. Также новые очаги отмечены в Бельгии, Великобритании, Германии, Норвегии, Финляндии, Швеции, Канаде и ЮАР. Новые очаги фиксируют в поголовье домашней, дикой и зоопарковой птицы. В большинстве случаев инфекция вызвана подтипом вируса H5N1, в Норвегии — H5N5. На территории США заболевание распространяется и среди млекопитающих: инфекция зарегистрирована у тюленей.



Ранее Россельхознадзор обращал внимание на сложную ситуацию с высокопатогенным гриппом птиц в странах Европы, где с начала года зафиксировали более 3 тыс. вспышек этой болезни. Представители ведомства привели для сравнения эпизоотическую ситуацию в России. С начала года по 12 июля в нашей стране зарегистрировали 21 вспышку гриппа птиц. За весь прошлый год — 67. «Несмотря на то что через страну проходят почти все основные миграционные пути перелетных птиц, распространяющих вирус, России удается поддерживать эпизоотическое благополучие за счет высокого уровня биозащиты предприятий, строгой системы ветеринарного контроля и регионализации территории страны по болезням животным, а также прослеживаемости сырья и продукции посредством информационных систем Россельхознадзора», — сообщала ранее служба.



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