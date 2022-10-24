Для развития растениеводства нужна рентабельность не ниже 40%

За последние годы российским сельхозпроизводителям удалось добиться значительных успехов в плане урожайности Pixabay

Рентабельность растениеводства должна быть не менее 40%, только в этом случае компании смогут полноценно развиваться. Об этом президент компании «Агротех-Гарант» Сергей Оробинский рассказал на конференции «Агроинвестора». В этом сезоне агрохолдинг рассчитывает выйти на рентабельность по растениеводству, сопоставимую с прошлым годом — 30%, однако для отрасли это достаточно низкий показатель, уверен он.



За последние годы российским аграриям удалось добиться значительных успехов в плане урожайности. Так, средний показатель по озимой пшенице в последние годы был на достаточно высоком уровне — самым высоким он был в 2017-м — 6,2 т/га, а в текущем году составляет 5,8 т/га. Однако для того, чтобы получать достойную прибыль, необходимо улучшать не только количественные показатели, но и качественные. А они, по наблюдениям руководителя «Агротех-Гаранта», страдают.



Причина — существенный рост цен на удобрения, которые сейчас предприятия закупают на следующий сезон. Аммофос подорожал на 129% относительно прошлого года, карбамид — на 91%, сульфат аммония — на 107%, нитроаммофоска — на 72%, сравнил Оробинский. В такой ситуации аграрии начинают экономить и сокращать объем вносимых удобрений, что приводит к снижению качества зерна.



Из-за роста стоимости средств производства и снижения цен на продукцию растениеводства аграриям приходится экономить и по другим направлениям. Так, «Агротех-Гарант» в 2017-м вложил почти 800 млн руб. в техническое переоснащение хозяйств. «По нашим подсчетам, чтобы поддерживать производственные мощности предприятия, нам следовало бы вкладывать ежегодно по 400-500 млн руб.», — поделился руководитель. Но из-за перепроизводства в стране сахарной свеклы цена на нее снизилась, компания стала терпеть убытки и начала экономить. В итоге в 2020-м и 2021 годах «Агротех-Гарант» вложил в технику лишь 188 млн руб. и 190 млн руб. соответственно — покупали только то, что необходимо.



Также руководитель «Агротех-Гаранта» высказался по поводу инициативы, связанной с квотированием ввоза семян зарубежной селекции. Он считает, что введение таких ограничений преждевременно. «Успехи аграриев последних десятилетий связаны, в том числе, с использованием зарубежного посевного материала», — подчеркнул он. У «Агротех-Гаранта» есть свой завод по производству семян технических культур, однако их родительские формы являются интеллектуальной собственностью иностранных компаний, напомнил Оробинский. Таким образом, наша страна все еще существенно зависит от импорта. Для того, чтобы селекция и семеноводство развивались, необходимо время, и если сейчас Россия откажется от зарубежных семян, то сельхозпроизводители сразу столкнутся со снижением урожайности, уверен он.



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