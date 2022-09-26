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Конференция Агрохолдинги России — 2022
Конференция Агрохолдинги России — 2022

Техника

Производство сельскохозяйственной техники выросло на 5%

При этом выпуск зерно- и кормоуборочных комбайнов снизился на 41%

Елизавета Литвинова

| Агроинвестор |

Доля отечественной техники в российских хозяйствах превышает 50%
«Росспецмаш»
Доля отечественной техники в российских хозяйствах превышает 50%
«Росспецмаш»

За январь-июль этого года производство сельхозтехники в России выросло более чем на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, к концу июля в денежном выражении оно составляло 136 млрд руб. Об этом в ходе конференции «Агроинвестора» «Растениеводство России — 2022/23» рассказал заместитель директора ассоциации «Росспецмаш» Денис Максимкин. При этом, по его словам, экспорт за этот период снизился на 14%, однако при оценке этого показателя стоит учитывать эффект рекордно высокой базы 2021-го. Поставки на внешние рынки в прошлом году шли, в основном, в страны ближнего зарубежья. Сейчас география поставок меняется.

Положительный тренд наблюдается и в производстве отдельных видов машин, за исключением зерно- и кормоуборочных комбайнов: их выпуск снизился на 41% из-за изменения логистических цепочек и сокращения поставок комплектующих из недружественных стран, отметил Максимкин.

«Как решаем этот вопрос: во-первых, стараемся начать производство данных компонентов сельскохозяйственной техники на территории России, по отдельным направлениям у нас это уже получается. Также ищем поставщиков в Индии, Китае и других дружественных странах», — уточнил он. 

В прошлом году, по данным «Росспецмаш», производство сельскохозяйственной техники в России выросло до 217,7 млрд руб. с НДС (в 2020-м — 149 млрд руб.), что является рекордом. Экспорт в 2021-м увеличился на 40% до 22,3 млрд руб., что повлияло на долю отечественной техники на внутреннем рынке — минус 7% до 51%, но по отдельным позициям этот показатель значительно выше, и в дальнейшем он должен расти, отметил Макcимкин.

По оценке председателя правления Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники «АСХОД» Александра Алтынова, в 2020 и 2021 годах обновление парка сельхозтехники было выше уровня выбытия. При этом доля импорта в денежном выражении составляет 50%, в натуральном — 20%. 

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Елизавета Литвинова 

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