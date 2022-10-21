Государство закупило в госфонд 1 млн тонн зерна

Сейчас закупочные цены на зерно привлекательнее рыночных «Черкизово»

Объем покупок зерна на Национальной товарной бирже (НТБ, входит в группу Московской биржи) в интервенционный фонд с начала торгов 1 августа по 21 октября превысил 1 млн т на 15,1 млрд руб., следует из материалов НТБ. В том числе, согласно данным биржи, объем закупок зерна по итогам торгов 21 октября составил 34,1 тыс. т на общую сумму 511,9 млн руб.



Минсельхоз планирует до конца года закупить в интервенционный фонд до 3 млн т зерна. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько считает, что, теоретически, государство может успеть приобрести запланированные объемы. По мнению эксперта, для этого нужно расширять базисы и количество элеваторов-участников. «Цены предлагаются привлекательные почти по всей стране. Нужно только расширять географию», — сказал Рылько «Агроинвестору».



Учитывая, что закупочные цены на интервенциях существенно выше цен, которые предлагает рынок, вполне возможно, что государство сможет закупить еще 2 млн т зерна, соглашается вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. При этом он обратил внимание, что госзакупки зерна очень дороги для бюджета страны. На текущий момент потрачено 15 млрд руб., при тех же темпов закупок сумма дойдет до 45 млрд руб. к концу года, оценил он, отметив, что эта сумма не учитывает затрат, необходимых для обеспечения работы оператора интервенционного фонда, страхования и содержания зерна на элеваторах.



Активизировать закупки позволило упрощение процедуры допуска к интервенциям, прокомментировал Корбут «Агроинвестору». Также им способствуют уровни закупочных цен. С 10 октября в России начали действовать обновленные правила закупочных интервенций на рынке зерна, сообщала НТБ. Теперь аукцион в ходе госзакупок будет считаться состоявшимся при наличии одного участника, ранее для этого необходимо было не менее двух. Кроме того, были смягчены критерии для продавцов. В торгах могут принять участие производители, для которых растениеводство является дополнительной, а не основной сферой деятельности. Согласно новым правилам, в сведениях о сборе урожая допускается отсутствие отметки территориального органа Росстата при наличии письма от ведомства о невозможности принять указанную форму.



В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных интервенций зерна, применяемый для стабилизации цен на зерновые и поддержки аграриев. В текущем году закупочные интервенции проводятся в отношении зерна урожая 2021-2022 годов.



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