Минсельхоз ожидает роста цен на пшеницу

Цены падают из-за давления большого урожая и укрепления курса рубля ooo-avg.ru

Мировые цены на пшеницу будут расти, внутренние — вслед за ними. Об этом первый замглавы Минсельхоза Оксана Лут сказала на расширенном заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам, сообщает «Интерфакс». Сейчас контракты на поставку пшеницы с содержанием протеина 10,5-11,5% заключаются по цене $320 за тонну, с содержанием протеина от 12,5% — от $340/т, уточнила Лут.



Цены сельхозпроизводителей на пшеницу 3-го класса на внутреннем рынке к 21 сентября составляли 12,1 тыс. руб./т, что на 17,1% меньше, чем годом ранее. Пшеница 4-го класса по сравнению с прошлым годом подешевела на 17,5% до 11,8 тыс. руб./т, фуражная — на 23,6% до 10 тыс. руб./т, приводит «Интерфакс» данные из презентации Минсельхоза.



Цены падают из-за давления большого урожая, кроме того, укрепился курс рубля, пояснила Лут. «Мы ожидаем, что курс будет ослабляться в начале следующего года, то есть в начале второй половины нашего сезона. Плюс, у нас был определенный провал по экспортным позициям — по пшенице, по кукурузе, что было связано с подписанием зерновой сделки и ожиданиями большого объема товара со стороны Украины», — сказала она.



Сейчас цены на зерно близки к себестоимости, с минимальной маржой и существующими в отрасли рисками и сложностями работать в сельском хозяйстве становится все менее интересно, сказал на прошедшей 23 сентября конференции «Агроинвестора» «Растениеводство России — 2022/23» управляющий «Грейнрус Агро» Андрей Гладковский. По его мнению, те сельхозпроизводители, у которых есть мощности для хранения урожая, могут дождаться более высокой цены на продукцию. Также отрасли помогло бы ослабление рубля, поскольку средства производства закупались по курсу 75 руб. за доллар и выше, а зерно продается при курсе максимум 60 руб., отметил он.



Правда, если говорить о фураже, которого в этом году много, то повышения цен ждать не приходится, считает гендиректор компании «Тамбовагропромхимия» Валерий Солопов. «Сейчас большие объемы зерна, люди его не продают, надеясь на рост цен после Нового года. Но, если будет урожай 140 млн т в чистом весе, а в декабре-январе производители поймут, что цены нет, на экспорт фураж не идет, то внутри страны будет рост предложения, что из-за ограниченного спроса приведет к дальнейшему понижению цен», — рассказал он в ходе конференции.



Сейчас на цены влияет много нерыночных, а политических факторов, тем не менее, по цене на зерно рынок еще не сложился, полагает владелица и гендиректор племхоза «Лазаревское» Кристина Романовская. «Мы еще не начали продавать урожай. Имеющиеся мощности по хранению позволяют нам ждать цену, которая нас устроит», — сказа она, уточнив, что по пшенице 4-го класса компанию устроит цена хотя бы на уровне 14 тыс. руб./т. «По крайней мере, это уже рентабельно», — отметила она на конференции.



Оксана Лут в ходе заседания аграрного комитете Госдумы также сказала, что Минсельхоз сохраняет планы закупить в интервенционный фонд 3 млн т зерна при условии, что темпы закупок не изменятся, сообщает «Прайм». Сейчас закуплено около 400 тыс. т пшеницы по средней цене 14 тыс. руб./т. Закупки пошли очень активно, ежедневно интервенционный фонд пополняется на 25-30 тыс. т зерна, уточнила замминистра.



При этом первый заместитель председателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников на заседании призвал увеличить объем государственных закупок зерна до 10 млн т, пишет «Парламентская газета». Государственные закупки зерна по твердым ценам помогают хозяйствам сохранять хотя бы минимальную рентабельность в период низких цен, подчеркнул он. «В этом году большой урожай зерновых, а также западные санкции, ограничивающие экспорт пшеницы из России, привели к тому, что цена на зерно упала на 17-20%. В связи с этим хозяйства не могут окупить понесенные затраты на выращивание урожая и вынуждены снижать зарплаты своим работникам», — рассказал депутат.



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