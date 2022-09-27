В октябре экспорт пшеницы может вырасти

По итогам трех месяцев сезона на внешние рынки может быть отгружено 10,2 млн тонн пшеницы flickr.com

В октябре экспорт пшеницы из России может достичь 4,4-4,5 млн т против 3,3 млн т год назад на фоне роста ее конкурентоспособности. Об этом говорится в материалах аналитического центра «Русагротранса», на которые ссылается поле.рф. Прогноз экспорта пшеницы в сентябре (включая страны ЕАЭС) повышен с 4 млн т до 4,2 млн т. Таким образом, с начала сезона вывоз может составить около 10,2 млн т.



При этом число стран-импортеров, по оценке «Русагротранса», сократилось примерно до 45 по сравнению с 70 в период с июля по сентябрь в предыдущие сезоны, то есть на треть. «Однако в последующие месяцы с учетом рекордного урожая и экспортного потенциала по пшенице, география вывоза, безусловно, будет расширяться», — считают аналитики. В текущем сезоне в топ-3 основных покупателей российской пшеницы, как и год назад, входят Египет, Турция и Иран.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что сейчас поставки пшеницы идут слабо — они продолжают быть ниже оптимального объема вывоза при таком урожае. «В октябре есть надежда на рост экспорта. Но в этом месяце уже начинает работать природный фактор, кроме того, довольно сложно прогнозировать геополитические риски», — сказал Рылько. Он считает, что в октябре можно рассчитывать на вывоз 4,5 млн т пшеницы при условии удачной погоды. В сентябре, по его словам, будет вывезено порядка 4 млн т агрокультуры.



Экспортные цены на пшеницу, по словам Рылько, немного выросли: по состоянию на вечер 23 сентября они составляли $325 за тонну. Рылько также отметил, что сейчас есть вероятность введения новых санкции со стороны Запада, однако «какими они будут и повлияют ли на зерно — пока неизвестно».



По данным «Русагротранса», которые приводит поле.рф, экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в октябре продолжили укрепляться вторую неделю подряд и достигли $324 за тонну FOB. Это на $9 больше, чем на прошлой неделе. Цена спроса находится на уровне $320 за тонну, предложения — $328-330 за тонну. Средняя цена на американскую пшеницу SRW по сравнению с прошлой неделей выросла до $396 за тонну (+$19), на немецкую — до $351 за тонну FOB (+$3,5), на французскую 11,5% — оставалась на уровне $343 за тонну», — сообщают аналитики. Биржевые котировки пшеницы укреплялись в связи с ростом геополитической напряженности, говорится в обзоре. Также росту способствуют засушливые погодные условия в США и Аргентине.



Цены на пшеницу с протеином 12,5% в глубоководных портах выросли до 14,7-15,1 тыс. руб. за тонну без НДС (+300 руб. к предыдущей неделе). В прошлом году средняя цена составляла 16,7 тыс. руб. за тонну. Закупочные цены на малой воде оставались на уровне 13,7 тыс. руб. за тонну без НДС, в прошлом году в это время они были на уровне 16,25 тыс. руб. за тонну.



На Юге цены EXW элеватор на пшеницу 4-го класса с протеином12,5% увеличились на 350 руб. до 12,8-13,3 тыс. руб. за тонну без НДС. В Центре цены оставались на уровне 10,8-11,1 тыс. руб. за тонну без НДС, в Поволжье (Волгоградская и Саратовская области) — 10,7-1,5 тыс. руб. за тонну. В Сибири средняя индикативная цена на пшеницу с протеином 12,5% на базисе EXW элеватор оставалась на уровне 9-10,5 тыс. руб. за тонну без НДС. Пшеница 3-го класса реализуется на 1-1,5 тыс. руб. за тонну дороже. Цены в Омской области примерно на 1-1,5 тыс. руб. за тонну выше, чем в других зернопроизводящих регионах Сибири в связи с низкой урожайностью в ряде подвергшихся засухе районов, отметили аналитики «Русагротранса».



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