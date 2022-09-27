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Конференция Агрохолдинги России — 2022
Конференция Агрохолдинги России — 2022

Рынки

В октябре экспорт пшеницы может вырасти

Цены на нее сейчас повышаются

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

По итогам трех месяцев сезона на внешние рынки может быть отгружено 10,2 млн тонн пшеницы
flickr.com
По итогам трех месяцев сезона на внешние рынки может быть отгружено 10,2 млн тонн пшеницы
flickr.com

В октябре экспорт пшеницы из России может достичь 4,4-4,5 млн т против 3,3 млн т год назад на фоне роста ее конкурентоспособности. Об этом говорится в материалах аналитического центра «Русагротранса», на которые ссылается поле.рф. Прогноз экспорта пшеницы в сентябре (включая страны ЕАЭС) повышен с 4 млн т до 4,2 млн т. Таким образом, с начала сезона вывоз может составить около 10,2 млн т. 

При этом число стран-импортеров, по оценке «Русагротранса», сократилось примерно до 45 по сравнению с 70 в период с июля по сентябрь в предыдущие сезоны, то есть на треть. «Однако в последующие месяцы с учетом рекордного урожая и экспортного потенциала по пшенице, география вывоза, безусловно, будет расширяться», — считают аналитики. В текущем сезоне в топ-3 основных покупателей российской пшеницы, как и год назад, входят Египет, Турция и Иран.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что сейчас поставки пшеницы идут слабо — они продолжают быть ниже оптимального объема вывоза при таком урожае. «В октябре есть надежда на рост экспорта. Но в этом месяце уже начинает работать природный фактор, кроме того, довольно сложно прогнозировать геополитические риски», — сказал Рылько. Он считает, что в октябре можно рассчитывать на вывоз 4,5 млн т пшеницы при условии удачной погоды. В сентябре, по его словам, будет вывезено порядка 4 млн т агрокультуры.

Экспортные цены на пшеницу, по словам Рылько, немного выросли: по состоянию на вечер 23 сентября они составляли $325 за тонну. Рылько также отметил, что сейчас есть вероятность введения новых санкции со стороны Запада, однако «какими они будут и повлияют ли на зерно — пока неизвестно».

По данным «Русагротранса», которые приводит поле.рф, экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в октябре продолжили укрепляться вторую неделю подряд и достигли $324 за тонну FOB. Это на $9 больше, чем на прошлой неделе. Цена спроса находится на уровне $320 за тонну, предложения — $328-330 за тонну. Средняя цена на американскую пшеницу SRW по сравнению с прошлой неделей выросла до $396 за тонну (+$19), на немецкую — до $351 за тонну FOB (+$3,5), на французскую 11,5% — оставалась на уровне $343 за тонну», — сообщают аналитики. Биржевые котировки пшеницы укреплялись в связи с ростом геополитической напряженности, говорится в обзоре. Также росту способствуют засушливые погодные условия в США и Аргентине. 

Цены на пшеницу с протеином 12,5% в глубоководных портах выросли до 14,7-15,1 тыс. руб. за тонну без НДС (+300 руб. к предыдущей неделе). В прошлом году средняя цена составляла 16,7 тыс. руб. за тонну. Закупочные цены на малой воде оставались на уровне 13,7 тыс. руб. за тонну без НДС, в прошлом году в это время они были на уровне 16,25 тыс. руб. за тонну.

На Юге цены EXW элеватор на пшеницу 4-го класса с протеином12,5% увеличились на 350 руб. до 12,8-13,3 тыс. руб. за тонну без НДС. В Центре цены оставались на уровне 10,8-11,1 тыс. руб. за тонну без НДС, в Поволжье (Волгоградская и Саратовская области) — 10,7-1,5 тыс. руб. за тонну. В Сибири средняя индикативная цена на пшеницу с протеином 12,5% на базисе EXW элеватор оставалась на уровне 9-10,5 тыс. руб. за тонну без НДС. Пшеница 3-го класса реализуется на 1-1,5 тыс. руб. за тонну дороже. Цены в Омской области примерно на 1-1,5 тыс. руб. за тонну выше, чем в других зернопроизводящих регионах Сибири в связи с низкой урожайностью в ряде подвергшихся засухе районов, отметили аналитики «Русагротранса».

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Екатерина Шокурова 

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