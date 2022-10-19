Минсельхоз озвучил возможную квоту на экспорт зерна

Размер квоты может составить 25,5 млн тонн зерна flickr.com

Квота на экспорт зерна из России с 15 февраля 2023 года до конца сезона может составить 25 млн т без разбивки на отдельные агрокультуры. Кроме того, квота в 500 тыс. т будет выделена для регионов Дальнего Востока. Об этом сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев по итогам заседания штаба ведомства, пишет «Финмаркет». По его словам, соответствующие предложения уже направлены в Минэкономразвития.



Говоря об экспортной пошлине на зерно, Патрушев отметил, что «она сама по себе устроена как саморегулируемый механизм и меняется в зависимости от рыночной конъюнктуры». Министр отметил, что ценовая ситуация на зерновом рынке сейчас складывается в пользу переработчиков и животноводов, но влияет на доходы в растениеводстве. В первую очередь это связано с ожиданием рекордного урожая, который в этом году может достичь исторических 150 млн т.



Еще один фактор — укрепление курса рубля. Патрушев сказал, что Минсельхоз «хорошо это видит» и реализует комплекс мер поддержки аграриев. Во-первых, с августа ежедневно закупается зерно в государственный интервенционный фонд. «Причем объемы торгов растут. Уже приобрели у производителей порядка 900 тыс. т по хорошим в текущих условиях ценам, — обратил внимание он. — Например, для пшеницы 3-го класса средняя цена — более 14 тыс. руб., 4-го класса — порядка 13,4 тыс. руб. за тонну. Всего до конца года планируем закупить до 3 млн т зерновых, ресурсы для этого у нас есть», — приводит «Финмаркет» слова министра.



Еще один важный инструмент поддержки — компенсация части затрат на производство и реализацию зерна. На данную меру за шесть месяцев 2022 года выделено 10 млрд руб. Сумма возмещения, по словам Патрушева, составит 2 тыс. руб. на тонну продукции, реализованной с 1 августа по 31 декабря текущего года. «Это достойный уровень поддержки, который закроет примерно 5 млн т зерна для продажи на рынке», — оценил министр, добавив, что в следующем году будут выделены дополнительные средства, чтобы полностью удовлетворить существующий спрос.



Вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут сказал «Агроинвестору», что по умеренно-оптимистическому прогнозу, до начала действия квоты будет вывезено 23-26 млн т зерна. Он считает, что выбрать квоту в 25 млн т вряд ли получится. По его оценке, более реалистична цифра в 22-23 млн т. Вопрос также в том, какие будут прогнозы по урожаю в Северном полушарии в следующем году, отметил Корбут. «Квотирование накладывает ограничение, так как есть так называемый исторический принцип. Это ограничивает количество экспортеров. Введение квоты для Дальнего Востока непонятно, так как сейчас объемы вывоза там незначительные. Серьезный экспорт там начнется во второй половине года, а исторический принцип распределения квоты не даст возможности для вывоза», — рассуждает он.



В текущем сельхозгоду экспортный потенциал серьезно вырос, относительно прошлого года по всем видам зерновых культур он может увеличиться на 15-17 млн т, сказала «Агроинвестору» директор аналитического департамента РЗС Елена Тюрина. Она удивлена планами введению квоты, так как в России серьезный профицит зерна. В прошлом сезоне в период введения квоты из России было вывезено порядка 33 млн т, уточнила Тюрина. До начала действия квоты в феврале 2023 года Россия могла бы экспортировать около 36 млн т зерна, считает она.



Между тем, Минсельхоз в своем Telegram-канале сообщил, что российские аграрии достигли исторического рекорда по урожаю зерна, собрав 147,5 млн т в бункерном весе, при этом уборка еще продолжается. Минсельхоз рассчитывает, что урожай зерна составит 150 млн т, включая около 100 млн т пшеницы.



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