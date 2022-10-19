Производство минеральных удобрений в России снизилось на 2,5%

Снижение производства и экспорта удобрений — следствие неформальных санкций «Уралхим»

За первые восемь месяцев 2022 года выпуск минеральных удобрений в России снизился на 2,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, сообщает Telegram-канал Центра экономического прогнозирования Газпромбанка со ссылкой на данные Росстата, скорректированные на расчеты участников рынка. При этом производство оказалось все же больше, чем в 2019 и 2020 годах на 10,5% и 4% соответственно. За январь-август 2022-го больше всего снизился выпуск калийных удобрений — на 25,1%, также упали показатели по азотным удобрениям — на 6,3%, в то время как производство карбамида выросло на 6,1%, а аммиачной селитры — на 10,1%. Экспорт удобрений в целом упал на 11%, основное падение пришлось на аммиачную селитру (почти 50%), хлористый калий (на 24,8%) и КАС (на 32,2%). Это связано со снижением спроса в Европе и логистическими трудностями, несмотря на то что прямого запрета на закупку минудобрений из России нет.



По информации собеседников «Коммерсанта» , к лету ключевые российские производители фосфорсодержащих и азотных удобрений приспособились к ограничениям и увеличили поставки на альтернативные рынки: «Фосагро», например, значительно снизила поставки в Европу, но нарастила экспорт в Индию в 2,5 раза. «Еврохим» также перенаправил продукцию с рынков, где возникли препятствия, в другие регионы. Наибольшие проблемы возникли у «Уралхима» из-за остановки аммиакопровода Тольятти—Одесса, а также «Уралкалия», экспорт которого к середине лета сократился на 25-30% после блокировки принадлежащих компании перевалочных терминалов в Прибалтике, пишет издание.



В ближайшие полгода сектору придется столкнуться с ростом финансовой нагрузки: ожидается введение экспортной пошлины на удобрения, если мировые цены фосфорных и азотных удобрений превысят $500/т, калийных — $400/т. Кроме того, в декабре ожидается индексирование цен на газ для российских промышленных потребителей на 8,5%. По информации «Коммерсанта», на начало августа мировые цены на минеральные удобрения оставались на высоких уровнях: так, диаммонийфосфат с отгрузкой на Балтике стоил $832/т, калий — $660/т, карбамид — $581/т. В 2023 году в проект бюджета заложено изъятие у химических компаний более 100 млрд руб. в виде пошлины.



Исполнительный директор Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Максим Кузнецов говорит, что отечественный рынок — неизменный приоритет для российской отрасли минеральных удобрений. По его словам, за последние семь лет аграрии удвоили закупки минеральных удобрений до 5 млн т д.в. в прошлом году. К 2030 годупрогнозирует увеличение этого показатели до 8,8 млн т. «Производство основных видов минеральных удобрений в России растет: более чем на 30% за последние семь лет, в том числе на 5,6% в 2021 году», — добавляет он. Кроме того, по словам Кузнецова, за первые восемь месяцев 2022-го увеличилось производство наиболее востребованных в России удобрений — азотных и фосфорных — на 4,2% и 2% соответственно. А общая динамика по отрасли, как следует из данных, сдерживается падением производства хлористого калия — наименее потребляемого вида удобрений на внутреннем рынке, объясняет Кузнецов.«На этом фоне, вполне ожидаемо, что в этом году темпы закупок минеральных удобрений в АПК превысят прогнозные. Уже к середине октября предприятия отрасли почти на 100% обеспечили потребность российского АПК в минеральных удобрениях на весь 2022 год. В ряде регионов уже начались заблаговременные поставки минеральных удобрений под весеннюю посевную кампанию 2023 года», — прокомментировал «Кузнецов. По его словам, сейчас, в соответствии с рекомендациями ФАС, согласованными с Минпромторгом, Минсельхозом и Минэкономразвития, предельные цены на минеральные удобрения для АПК фиксируются в торговых политиках производителей и размещаются на их официальных сайтах. Согласованные ведомствами рекомендации предусматривают поэтапную индексацию предельных цен в 2022 году: на 5% с 1 июня, на 5-10% с 1 сентября и на 8,4-8,6% с 1 декабря.

По мнению гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, рассчитывать на рост внутреннего потребления минеральных удобрений не стоит: доходность растениеводческого бизнеса довольно сильно сократилась, в то время как цены на удобрения не только остаются на высоких уровнях, но по ряду позиций растут. Также революционные изменения не произойдут и в экспортных направлениях, поскольку все рынки уже сформированы, хотя ограниченная переориентация поставок все же идет, сказал он «Агроинвестору».



Вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут считает, что страны, желающие нарастить закупку минудобрений, есть, но вопрос в том, что «у них еще и деньги должны быть». Российские производители смогут выйти на новые рынки, но для этого нужно время. А пока неформальные санкции действуют и негативно влияют на поставки в традиционные страны-покупатели, отмечает он.



По мнению Корбута, перспективы глобального роста потребления минудобрений есть: большие урожаи нужны, а в условиях ограниченных земельных и водных ресурсов мир вряд ли сможет в ближайшие десятилетия обойтись без минеральных удобрений, несмотря на экологическую политику некоторых стран, которые придерживаются идеи ограничения их использования. Рост потребления удобрений возможен и в России, но использование современных минеральных удобрений определяется технологическим уровнем хозяйств, а для этого нужны инновации, которые определяются инвестициями, которые, в свою очередь, зависят от доходов. «А текущая политика государства в отношении растениеводства, в первую очередь производителей зерна и масличных, с ограничением экспорта и доходов сельхозпроизводителей, не очень стимулирует их к технологическому развитию», — прокомментировал «Агроинвестору» Корбут.



Гендиректор агрофирмы «Прогресс» (Краснодарский край) Александр Неженец говорит, что стоимость некоторых видов удобрений сильно выросла. В частности, аммофос теперь стоит 61,5 тыс. руб./т (в 2021 году компания закупала его на два сезона более чем вдвое дешевле), а азотные удобрения подорожали примерно на 20%, при этом КАС на октябрь просто не удалось заказать. Но несмотря на все сложности, продолжает он, «Прогресс» будет увеличивать внесение удобрений, так как компания стремится к большим урожаям.



«Тверская агропромышленная компания» пока не закупала удобрения: в прошлом году все делали закупки осенью, в результате чего был ажиотаж, и некоторые виды удобрений было просто невозможно приобрести, в то время как весной таких проблем уже не наблюдалось. «Объемы внесения зависят от того, что мы будем делать с посевной: с нынешними ценами на зерно, вероятно, мы не проведем яровой сев. Тогда, соответственно, и удобрения не нужны», — заключил Конаныхин.



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