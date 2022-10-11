Россельхозбанк назвал факторы роста АПК в России

Аналитики банка видят потенциал увеличения производства овощей и фруктов Pixabay

Драйверами роста российского АПК в ближайшие годы станут отрасли, в которых рынок еще не насыщен. Об этом в интервью «Ветеринарии и жизни» рассказал руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов. В частности, есть потенциал увеличения производства овощей и фруктов, по которым мы пока «отстаем от рекордных уровней потребления».



А вот рынок мяса не станет драйвером роста АПК: потребление мяса на душу населения в России составляет 77-78 кг, отметил эксперт. «Конечно, его потребление будет увеличиваться, мы это видим по инвестпроектам, но, наверное, мясо не будет являться драйвером», — приводит «Ветеринария и жизнь» слова Дальнова.



Традиционными драйверами экспортного направления эксперт назвал продукцию рыбохозяйственного комплекса, а также зерновые и масличные культуры и продукты их переработки. «Этих продуктов не хватает на мировом рынке. Я думаю, что за счет этих традиционных драйверов мы хорошо вырастем», — отметил он.



Также драйвером роста экспорта продукции АПК Дальнов назвал молочную отрасль, в частности, производство сыра, сливочного масла и сухого молока. Эксперт считает, что стоит ожидать увеличения поставок этих продуктов на внешние рынки. Также он видит перспективы в вывозе мяса. В прошлом году из России было экспортировано мяса на сумму около $1 млрд. Перспективными странами для наращивания поставок эксперт назвал Китай и другие страны Юго-Восточной Азии, а также государства Африки и Ближнего Востока.



На прошлой неделе на площадке агропромышленной выставки «Золотая осень» Дальнов говорил, что погодный фактор наряду со спросом, предложением, интересами отдельных игроков рынка и отраслевых групп, а также другими существенными элементами влияет на рынок продовольствия. В качестве примера он привел виноградарство, которое занимает все более восточные территории. По словам Дальнова, влияние погодных факторов можно скорректировать, в том числе при помощи систем орошения и внесения определенных удобрений. Однако растениеводство все еще в большой степени зависит от погоды, и эти технологии позволяют лишь незначительно сгладить ее влияние.



В середине августа специалисты экосистемы для аграриев «Свое Фермерство» от Россельхозбанка назвали четыре ключевых драйвера АПК на ближайшие три года, писал «Агроинвестор». В их число вошли развитие животноводческих и растениеводческих генетических и селекционных направлений, создание новых видов органических удобрений и средств защиты растений, цифровые сервисы для АПК в сфере точного земледелия, а также развитие онлайн торговли.



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