Ритейл просит Минсельхоз снять пошлины с ряда импортных продуктов

Мнения отраслевых объединение относительно инициативы разделились Е. Разумный

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предложила Минсельхозу с 1 октября 2022 года по 31 марта 2023-го на уровне ЕЭК снять пошлины на импорт ряда овощей, фруктов, креветок, лосося, форели, мидий, оливкового масла, оливок, орехов, кофе арабика и робуста. Министерство рассматривает предложение. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо ведомства отраслевым объединениям. Председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев отметил, что сейчас за импорт этих позиций торговым сетям приходится платить пошлину 3-15%. Он объяснил необходимость меры тем, что она поможет сдержать рост стоимости продуктов для потребителей.



Минсельхоз пообещал рассмотреть предложение ассоциации на подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию. Однако против обнуления пошлин на ввоз яблок, груш, слив, вишни и персиков уже выступила Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края. В сезон сбора яблок импортная продукция занимает 65-75% рынка, что снижает закупочные цены на местные фрукты и «подрывает экономику» российских поставщиков.



Источник «Коммерсанта» в отрасли заявил, что главные поставщики томатов — Азербайджан, Турция и Туркменистан — тратят гораздо меньше на их выращивание, что снижает конечные цены. Из-за снятия пошлин импортозамещение в этой сфере может замедлиться. Гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия предположил, что ритейлеры захотели обнулить сборы на ввоз товаров, которые импортируют самостоятельно. Он также подчеркнул, что до 80% рынка кофе занимает продукция местной обжарки, а обнуление пошлин ударит по российским переработчикам. Вместе с тем инициативу поддержали Всероссийская ассоциация рыбопромышленников и Ягодный союз.



Источник «Агроинвестора» на овощном рынке отметил, что инициатива АКОРТ никак не поможет сдержать цены на продукцию, потому что пошлины не являются определяющим фактором. «Однако мера повлияет на объем рынка импорта и может оказать влияние на экономику отечественного сельхозпроизводства. Для импортеров 5% — это ни о чем, а вот для российских производителей это серьезное влияние. Для потребителей 5% — это тоже немного, потому что овощи не очень дорогие», — рассуждает собеседник «Агроинвестора».​



Он отметил, что объем производства, например, томатов, растет в России ежегодно, наша страна нацелена на импортозамещение. А если инициатива АКОРТ будет принята, то рынку будет послан сигнал о том, что страна переходит на импортную продукцию. «Этот сигнал достаточно негативный, и непонятно, что в этих условиях делать тепличным комплексам. Я считаю предложенную меру неправильной, особенно из-за того, что у нас положительная динамика производства», — сказал источник. По его мнению, инициативу может поддержать Минпромторг, однако рассматривать ее нужно по каждой позиции отдельно. «Там, где овощей или другой продукции не хватает, и ее объем производства сокращается — может быть стоит подумать об этой мере», — считает он.



Зампредправления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов сказал «Агроинвестору», что, по его мнению, решение об обнулении пошлин необходимо принимать только после обсуждения всех последствий с рынком. «Если есть риски, что отмена импортных пошлин может негативно сказаться на российских поставщиках и переработчиках, то как минимум нужно учесть эту позицию, ведь в ситуации глобального продовольственного кризиса замедление импортозамещения допустить нельзя», — считает эксперт.



В конце прошлой неделе гендиректор союза «Садоводы Кубани» Николай Щербаков направил главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву письмо, в котором просил оказать содействие в запрете ввоза плодовой продукции и посадочного материала из недружественных стран, а также в целом ограничить ввоз яблок и слив на время уборки и реализации отечественных фруктов. Отмечалось, что потери садоводов Краснодарского края от затоваривания рынка импортными яблоками и сливами в 2021 году составили 1,7 млрд руб.



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