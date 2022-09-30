Садоводы Кубани снова просят ограничить импорт фруктов и саженцев

Кубанским производителям сложно конкурировать с зарубежными поставщиками Pixabay

Гендиректор союза «Садоводы Кубани» Николай Щербаков направил главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву письмо, в котором просит оказать содействие в запрете ввоза плодовой продукции и посадочного материала из недружественных стран, а также в целом ограничить ввоз яблок и слив на время уборки и реализации отечественных фруктов, пишет «Коммерсантъ».



Потери садоводов Краснодарского края от затоваривания рынка импортными яблоками и сливами в 2021 году составили 1,7 млрд руб., говорится в обращении. Несмотря на устойчивый рост производства отечественных фруктов и ягод присутствие на рынке аналогичной импортной продукции остается значительным, подчеркивает союз. Так, по данным Минсельхоза, в прошлом году объем импорта фруктов, аналогичных производимым в России, составил 143,7 млрд руб. При этом большая часть поставок пришлась на период массового сбора и реализации отечественного урожая.



С начала сентября по апрель Россия может сама себя обеспечивать плодовой продукцией, поэтому импортный товар в это время не нужен, как и сливы в июле-сентябре, отметил в письме Щербаков. Кроме того, зарубежная продукция уступает российской по качеству, но ее себестоимость ниже даже при поставках через третьи страны, поэтому кубанским садоводам сложно конкурировать с зарубежными поставщиками.



В периоды массового сбора потери российских садоводов составляют в среднем более 7 руб./кг, недополученный доход от реализации продукции превышает 14%, подсчитал союз. Хранение яблок также увеличивает себестоимость продукции в среднем на 8 руб./кг или на 22% с учетом затрат на сортировку и обработку продукции, что составляет 44,3 руб./кг при цене реализации с фруктохранилища в среднем 55,7 руб./кг, в то время как средняя цена импортной продукции составляет 60 руб./кг. При запрете импорта цена для конечного потребителя не вырастет, считает Щербаков, при этом садоводы «немного дороже продадут свою продукцию торговым сетям».



Также нет необходимости и в импорте саженцев, считает союз. Заместитель начальника отдела растениеводства управления производства продукции АПК Минсельхоза Кубани Евгений Крицкий ранее говорил, что за 10 лет производство саженцев в крае выросло более чем в 5,5 раза — с 1,3 млн до 7,5 млн. Для закладки собственных садов в регионе используется 3,5 млн саженцев, остальные идут на продажу. Поэтому, по мнению чиновника, потребности кубанских садоводов в саженцах могут полностью удовлетворить местные питомниководы.



Год назад союз «Садоводы Кубани» просил ввести квоты на импорт яблок и слив в месяцы массового созревания и реализации российского урожая — в III, IV и I кварталах, а также увеличить господдержку отрасли, писал «Агроинвестор». Аналогичное предложение в конце июля 2021 года было выдвинуто отраслевыми объединениями садоводов. Они обращались к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой ввести квотирование импорта яблок на период их массового сбора и реализации в России — с сентября по апрель. В августе 2020-го «Садоводы Кубани» также предлагали Минсельхозу ввести квоты на импорт яблок и слив в период сбора урожая. В июле 2019-го союз совместно с Ассоциацией питомниководов и садоводов Ставропольского края обращался с аналогичной просьбой к бывшему тогда вице-премьером Алексею Гордееву. Также тогда объединения они просили значительно повысить ввозные пошлины на импортные фрукты.



Фрукты и ягоды — одна из позиций, по которым еще нужно работать для достижения показателей продовольственной безопасности, сказала на днях первый замминистра сельского хозяйства России Оксана Лут в ходе расширенного заседания комитета Госдумы по аграрным вопросам. По плану Минсельхоза, в этом году валовой сбор плодов и ягод составит 1,5 млн т.



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