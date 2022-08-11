Молдавия будет срочно решать проблему поставок фруктов и овощей в Россию

С начала года в Россию было поставлено 168 тысяч тонн растительной продукции из Молдавии, в основном яблоки, сливы, виноград и черешня Pixabay

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица в ходе заседания правительства заявила, что Минсельхоз страны должен срочно решить проблему с запретом экспорта овощей и фруктов в Россию и проинформировать о результатах, сообщает ТАСС. Также она попросила аграриев строго следить за качеством продукции, так как она поставляется в разные страны, а сейчас Молдавия работает над расширением географии поставок.



Речь идет о запрете на ввоз растительной продукции из 31 района Молдавии, автономного территориального образования Гагаузия и муниципалитетов Кишинев и Бельцы, который с 15 августа вводит Россельхознадзор. Причиной запрета стало неоднократное выявление карантинных объектов в продукции. Ведомство неоднократно сообщало об этом молдавской стороне, однако должной реакции не последовало.



В марте Россельхознадзор снял все ограничения на ввозимую из Молдавии подкарантинную продукцию. До этого в Россию импортировался товар только из «чистых в карантинном отношении зон и аттестованных предприятий», в этом же формате продолжится работа и с 15 августа.



Советник руководителя Россельхознадзора Юлии Мелано отмечала, что с начала года в Россию было поставлено 168 тыс. т растительной продукции из Молдавии. Наиболее популярными товарами для импорта стали яблоки, сливы, виноград и черешня. Всего за 2021-2022 годы было зафиксировано 93 случая обнаружения 11 карантинных объектов в составе растениеводческой продукции из Молдавии. За июль 2022 года было выявлено 13 случаев пяти видов карантинных объектов. В Минсельхозе Молдавии сообщили, что пока не получали официального сообщения от России и ждут документы о выявленных нарушениях.

