Россия может снизить зависимость от импорта заквасок для производства сыров

Для увеличения производства заквасочных культур необходима системная господдержка flickr.com

Благодаря строительству биофабрик и использованию для производства сыров жидких заквасок можно закрыть потребность в них на 80-90% и снизить зависимость от импорта. Об этом ТАСС рассказала директор Федерального научного центра пищевых систем имени В. М. Горбатова РАН Оксана Кузнецова. Закваски в основном поставляются из стран Евросоюза, при этом ни один из поставщиков не свернул свою деятельность в России, уточнила она.



По словам Кузнецовой, сейчас доля российских заквасок небольшая, однако проектируются две биофабрики, которые совместно с биофабрикой института будут обеспечивать примерно 30-40% потребности сыроделов. На возведение фабрик потребуется около трех лет. «Также мы разработали программу, как сыродельные заводы могут у себя выращивать закваски и вносить их в жидкой форме, как это было в советское время. Если мы эту технологию внедрим, то закроем на 80-90% этот вопрос», — сказала Кузнецова.



В июне в ходе Петербургского международного экономического форума компания «АгриВолга» анонсировала проект строительства в Ярославской области биофабрику по производству бактериальных заквасок и концентратов для пищевой промышленности. Предполагаемая мощность — 160 т в год, что составит более 25% потребности российского рынка. Объем инвестиций превысит 3 млрд руб. «Угличская биофабрика» планирует производить закваски и концентраты для производства сыров и кисломолочных продуктов (творог, сметана, ряженка, йогурт и др.).

В мае сообщалось, что отечественные производители молочной продукции опасаются нехватки импортной закваски, которая в основном ввозится из Дании, Болгарии, Италии и других странах. Источник «Агроинвестора» в молочной отрасли говорит, что закваски продолжают поставляться, хотя есть некоторые логистические сложности.



На рынке заквасок для сыров и кисломолочной продукции действительно была неопределенность: смена поставщиков и связанная с этим перестройка технологических процессов на предприятиях, прокомментировала «Агроинвестору» директор Молочного союза России Людмила Маницкая. «В сложившихся условиях важно наращивать производство заквасочных культур в России. Для этого как производителям молочной продукции, так и изготовителям заквасок необходима господдержка, — уверена она. — В советское время молочная отрасль почти не импортировала закваски, потребности обеспечивали две крупные биофабрики: в Барнауле и в Угличе. Лишь небольшой объем закупали в Прибалтике и Дании».



По оценке союза, в денежном выражении объем российского рынка заквасок оценивается примерно в 10 млрд руб., при этом собственное производство составляет около 1 млрд руб. — 10% от потребности. «Производители стали отдавать предпочтение импортной продукции, потому что зарубежные поставщики активнее, чем наши продвигали свою продукцию, — поясняет Маницкая. — В итоге российский рынок молочных заквасок стал чрезвычайно зависим от импорта. Сегодня мы понимаем, что нужна государственная политика импортозамещения в этой области, необходимо стимулировать развитие отечественных биофабрик».



По словам Маницкой, сейчас работа в этом направлении затрудняется высокими инвестиционными издержками. К тому же покупка современного биотехнологического оборудования требует не только существенных финансовых вложений, его нужно еще как-то привезти в страну. «С 2019 года в России расширялись меры поддержки для развития производства отечественных заквасок, но веерные механизмы поддержки пока не дали результатов. Нужна системная поддержка, тогда в части заквасок рынок сможет выйти на самообеспечение», — добавляет она.



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