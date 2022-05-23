Производители молочной продукции опасаются нехватки закваски

Снизить зависимость от импорта могла бы господдержка производителей закваски Д. Гришкин

Отечественные производители молочной продукции опасаются нехватки импортной закваски, которая используется для изготовления сметаны, творога и др. Сейчас доля импорта этого компонента составляет 80%, и ввозится он, как правило, из Дании, Болгарии, Италии и других странах. Но из-за санкций иностранные партнеры не всегда продолжают работать с российскими производителями, учитывая валютные и общие внешнеэкономические аспекты, пишут «Известия» со ссылкой на письмо члена комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергея Лисовского в адрес министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева.



По мнению Лисовского, помочь отрасли перейти на отечественное сырье могла бы дополнительная господдержка. В своем письме депутат указывает, что у поставщиков заквасок и производителей молочной продукции есть запасы, их хватит максимум на полгода. Кроме того, в России есть заводы, которые производят основу для кисломолочной продукции, например, в Барнауле и Угличе. Но если их мощностей не хватит, речь может идти о серьезных рисках для отрасли. При этом в Минсельхозе говорят, что сейчас у отечественных предприятий сформированы достаточные запасы необходимого сырья и компонентов. Кроме того, импорт продолжается, а в случае возникновения трудностей меняются поставщики или логистические маршруты. Также идет стимулирование внутреннего производства, отмечает ведомство.



Представитель «Союзмолока» рассказал «Известиям», что сейчас Россия обеспечивает себя кефирными заквасками, но в части других видов зависимость от импорта высока, а значит, сохраняются риски запрета ввоза, возникновения трудностей с логистикой и роста цен из-за изменения курса валют. Поэтому отраслевое объединение поддерживает идею помощи производителям заквасок. В долгосрочной перспективе этот рынок может быть интересен для инвесторов, хотя сейчас «неизвестно, кто проявляет интерес к вложениям в производство заквасок», добавил представитель «Союзмолока».



Совладелец и гендиректор компании «Братья Чебурашкины. Семейная ферма» Владислав Чебурашкин сказал «Агроинвестору», что на данный момент его компания не ощущает дефицита импортных заквасок, так как поставки ведутся. «Но недели четыре назад размышляли на эту тему — искали альтернативы, однако сейчас острой ситуации нет и, надеюсь, не будет, потому что есть отечественные производители этих компонентов», — добавил он.



В пресс-службе «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева «Агроинвестору» рассказали, что компания использует импортную закваску для изготовления всей кисломолочной продукции кроме кефира — для него холдинг культивирует грибки самостоятельно. Поставку заквасок обеспечивают три ключевых производителя: «Хр. Хансен», «Даниско» и DSM. «Все культуры взаимозаменяемые и при возникновении перебоев в поставках от одного или двух поставщиков предприятие сможет использовать альтернативные культуры», — говорят в пресс-службе компании. Там также уточняют, что на ближайшие месяцы работы запас заквасочных культур на перерабатывающем предприятии сформирован, а выполнение текущих заявок на поставку обеспечивается в полном объеме. При этом задержки доставки нивелируются остатками на производстве.



В то же время директор Молочного союза России Людмила Маницкая отмечает, что сложности с поставками заквасок в страну все же есть — импорт приостановлен. Но, по ее словам, это не является серьезной проблемой, так как производители могут найти поставщиков из дружественных государств, а в случае поддержки со стороны правительства в виде субсидий производство сухой закваски можно увеличить и внутри страны. «Самая большая проблема на данный момент — не закваска, а упаковка, и она скоро будет единственно актуальной. Пятый пакет санкций ЕС предусматривает запрет на ввоз в Россию полимеров, краски, лака, клея и др.», — сказала «Агроинвестору» Маницкая. По ее словам, альтернативы европейским поставкам пока нет, но, вероятно, удастся договориться с Китаем, Ираном.

