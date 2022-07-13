Производители сахара просят запретить беспошлинный импорт

В сезоне-2022/23 производство сахара в России может достигнуть 6,5 млн тонн Sucden

На проходившем недавно совещании в ЕЭК председатель правления Союза сахаропроизводителей России («Союзроссахар») Андрей Бодин выступил против продления беспошлинного ввоза сахара в страны ЕАЭС, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников встречи. По их словам, глава союза аргументировал предложение тем, что дальнейшее действие беспошлинного ввоза может привести к сокращению посевов сахарной свеклы в России. По прогнозам, в ноябре—декабре беспошлинный ввоз сахара может увеличиться, что «создаст давление на рынок», поясняют собеседники издания.



Совет ЕЭК утвердил беспошлинный импорт сахара в ЕАЭС в декабре 2021 года для стабилизации цен на продукт. Для России льготная квота составляет 300 тыс. т, сверх этой нормы поставки облагаются пошлиной — $340 за тонну. Мера действует до 31 августа 2022 года, но ЕЭК планирует продлить ее для всех стран союза до конца года.



С августа по декабрь — основной сезон производства свекловичного сахара. Только за один месяц — в октябре — показатель может превысить 1,8 млн т, рассказал «Агроинвестору» ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. Он напомнил, что в России и Беларуси хорошие виды на урожай. В нашей стране производство сахара с учетом переработки мелассы и сиропа может превысить 6 млн т, а при хорошей погоде в оставшиеся три месяца, возможно, и более 6,5 млн т, оценил Иванов.



Он отметил, что этого объема хватит на все страны ЕАЭС. «При этом Казахстан просит организовать дополнительный импорт, который будет очень несвоевременным. Это приведет к снижению стоимости свеклы и сахара и доходности хозяйств и сахарных заводов», — считает эксперт. Он напомнил, что у Казахстана было достаточно времени, чтобы выбрать свою квоту, к тому же, она была увеличена с 250 тыс. т до 350 тыс. т, однако страна не торопилась это делать в январе-июле.



Иванов считает, что России и Беларуси пора снять ограничения на вывоз сахара в страны ЕАЭС, не дожидаясь 31 августа и экспортировать необходимые объемы этого товара в Казахстан для стабилизации его рынка. «Если бы запрет на экспорт был отменен досрочно, возможно, продлевать сроки беспошлинного завоза не понадобилось бы», — считает Иванов.



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