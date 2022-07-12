Минсельхоз просит наладить новые пути поставок сельхозтехники

Ряд компаний прекратили поставки сельхозтехники и запчастей на территорию России John Deere

У Минсельхоза появились опасения относительно реализации планов по модернизации парка сельхозтехники в следующем году, если оперативно не наладить новые цепочки поставок и параллельный импорт. Об этом сообщил директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений министерства Роман Некрасов, слова которого приводит «Прайм».



Ситуация усугубляется двумя факторами: с одной стороны, ряд компаний, в основном из недружественных стран, прекратили поставки сельхозтехники и запчастей на территорию России. С другой — для выпуска значительной части российской техники сегодня используются иностранные комплектующие и расходные материалы. Минсельхоз совместно с Минпромторгом, а также с дилерским сообществом и «Росагролизингом» работают над обеспечением всех потребностей, о которых заявляет АПК, отметил Некрасов.



В этом году у производителей есть определенные наработки и больших рисков в плане проведения уборочной и посевной кампаний быть не должно. Однако, по словам чиновника, на 2023 год необходимы кардинальные решения, в том числе в области выстраивания новых логистических цепочек поставок сельхозтехники. «Прежде всего, наша задача — максимально облегчить ввоз сельхозтехники в Россию из-за рубежа. В этой связи мы вышли с инициативой обнуления ввозных пошлин на сельхозтехнику, нас уже поддержали. Мы также понимаем, что к ввозу запчастей необходимо подключать дилерское сообщество», — цитирует Некрасова «Прайм».



По словам Некрасова, Минсельхоз ждет от Минпромторга активной реализации программы импортозамещения, прежде всего, это касается расходных материалов и запасных частей, иначе не получится обеспечить работоспособность импортной техники. Кроме того, агроведомство ожидает реализации мероприятий по параллельному импорту, по созданию дополнительных условий по обеспечению российского АПК и сельхозмашиностроения импортными комплектующими.



Приобретение сельхозтехники по состоянию на 8 июля по сравнению с аналогичным периодом 2021-го снизилось с 8,1 тыс. до 6,4 тыс. единиц, сообщил Некрасов со ссылкой на данные региональных органов управления АПК. Зерноуборочных комбайнов купили 2,6 тыс. единиц против 3 тыс. годом ранее. Если говорить о прочей сельхозтехнике в целом, то в 2021 году было куплено 22,1 тыс. единиц, в текущем — 18 тыс. «Мы рассчитываем, что и наши заводы подтянутся, и что ручеек импорта будет сохраняться», — сказал чиновник.



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