Россия столкнулась со сложностями при закупке сельхозтехники из Китая

Массовые китайские сельхозмашины в России не сертифицированы Foton Lovol

В ходе круглого стол «Россия-Китай. Перспективы и пути развития отношений в сфере АПК 2022», который провел Русско-азиатский союз промышленников и предпринимателей (РАСПП), представитель Торговой палаты по экспорту и импорту машиностроительной и электронной продукции Китая Шэн Гофэй сообщил о трудностях в доступе на российский рынок китайских производителей сельхозтехники, пишет «Коммерсантъ» . По его словам, Китай хотел бы снизить или временно обнулить утильсбор для ввозимой сельхозтехники, а также антидемпинговые пошлины на комплектующие и ускорить сертификацию техники и оборудования. Отдельно тормозят заключение договоров сроки пребывания в России китайских представителей: из-за политики «нулевой толерантности» к COVID-19 в КНР пересечение границы для них сейчас стало крайне затруднительным.



Директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов сказал «Коммерсанту», что не верит в торговые преференции для КНР, однако допускает, что у потребителей сельхозмашин интерес к китайской продукции может вырасти, если ведущие мировые производители сельхозмашин (включая Deere и Akka) не вернутся на рынок России.



Председатель правления Ассоциации дилеров сельхозтехники АСХОД Александр Алтынов сказал «Агроинвестору», что проблемы с поставками сельхозтехники из Китая существуют, но они не критичны и постепенно будут решаться. Инициатива Китая об отмене утильсбора вполне понятна, считает он, приостановить действие утильсбора предлагала и ассоциация. «На это есть причины. Сейчас все дорожает, и аграриям придется больше платить, а экономическая сущность этого сбора непонятна. На экологические нужды средства не направляются, а их использование на поддержку отечественного производства вряд ли обосновано — сейчас нет проблемы со сбытом», — сказал Алтынов.



Появление китайских игроков на российском рынке вполне естественно, продолжает он, поскольку пока неизвестно, когда крупные западные компании возобновят поставки в Россию. «Сейчас у китайских поставщиков сельхозтехники есть прекрасный шанс представить себя и выбрать в России партнеров, в том числе среди ведущих дилеров», — отметил Алтынов. Он подчеркнул, что нужно обратить внимание на то, что массовые китайские сельхозмашины в России не сертифицированы. По этому вопросу АСХОД обращался в Минсельхоз с просьбой сделать эту процедуру проще.



При этом линейка машин, которая производится в Китае, закроет далеко не всю потребность российского рынка, добавил Алтынов. Еще один вопрос в том, что технику нужно не только привезти, но и организовать условия для ее работы: создать сервис, обеспечить запчастями и др. Он добавил, что кроме Китая импортировать сельхозтехнику в Россию могут Турция, Южная Америка и частично Индия.



​Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

