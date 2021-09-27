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Russian Crop Production — 2021/22

Рынки

Аграрии снова предлагают ввести сезонные квоты на ввоз яблок и слив

По их мнению, отрасли необходимо увеличить господдержку

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

С сентября по апрель на рынке возникает профицит товара из-за импортных поставок
Pixabay
С сентября по апрель на рынке возникает профицит товара из-за импортных поставок
Pixabay

Аграрии Кубани просят ввести квоты на импорт яблок и слив и увеличить господдержку отрасли, пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление союза «Садоводы Кубани». Речь идет об ограничениях в месяцы массового созревания и реализации российского урожая — в III, IV и I кварталах. Соответствующее предложение было высказано в конце прошлой недели на совещании по развитию АПК, которое прошло под руководством первого зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Сергея Митина, который поддержал инициативу.

В союзе уточнили, что документы по мерам, обсуждавшимся в ходе совещания, должны быть готовы к 7 октября, пишет «Интерфакс». Председатель союза Николай Щербаков отметил, что в период с сентября по апрель продается более 80% выращенной российской плодово-ягодной продукции, и на рынке возникает профицит товара из-за импортных поставок. В 2021 году российским производителям пришлось реализовывать продукцию по низким ценам: средняя стоимость отечественных яблок и слив снизилась в два раза по сравнению с 2020 годом и составила 30 руб. и 20 руб. за килограмм соответственно.

Аналогичное предложение в конце июля было выдвинуто отраслевыми объединениями садоводов. Они обращались к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой ввести квотирование импорта яблок на период их массового сбора и реализации в России — с сентября по апрель. В их письме к главе кабмина говорится, что на фоне роста себестоимости производства и высоких объемов импорта многие садоводы могут оказаться на грани банкротства, а программа импортозамещения по яблокам может быть сорвана.

По словам Щербакова, отрасли нужно больше господдержки. Он отметил, что в других странах вложения в закладку многолетних насаждений компенсируются в размере 80% от затрат. В России — от 20% до 50% (в зависимости от конструкции насаждений), на строительство фруктохранилищ — 20%. «Все это отражается на себестоимости произведенного продукта, ведь развивая садоводство, необходимо привлекать средства для закладки не только садов, но и строительства указанных объектов, а это зачастую кредитные продукты, за которые необходимо платить еще и проценты. Таким образом, нашим садоводам необходимо время, чтобы на равных конкурировать с коллегами из других стран», — приводит «Интерфакс» слова Щербакова.

По его данным, в 2021 году выросли расходы на ГСМ, средства защиты растений и минудобрения, стройматериалы и спецтехнику. На этом фоне траты хозяйств увеличились в среднем на треть. Рост затрат и одновременное снижение цены реализации приводит к снижению маржинальности бизнеса и, как следствие, продлению срока окупаемости среднего инвестпроекта ориентировочно на семь лет, отметил Щербаков. 

Отрасли может помочь содействие государства в увеличении предельных значений затрат на одну тонну хранения на уровне 100 тыс. руб., а также повышение процента компенсации понесенных затрат до 50%, считает председатель союза «Садоводы Кубани». «На сегодняшний день действует программа по возмещению части прямых понесенных затрат на создание и/или модернизацию объектов агропромышленного комплекса. В отношении фруктохранилищ и линий доработки плодов предельное значение стоимости единицы мощности установлены на уровне 60 тыс. руб. за тонну хранения, но не более 20% от фактической стоимости, — напомнил Щербаков. — Особенно после резкого скачка цен стоимости строительных материалов в 2021 году, установленные предельные значения на тонну хранения и низкий процент компенсации понесенных затрат не позволяют стимулировать производителей наращивать объемы хранения».

По словам президента Ассоциации садоводов России Игоря Муханина, инициатива «Садоводов Кубани» - это общее мнение всех отраслевых ассоциаций. «В России есть время, когда яблок не хватает, а есть периоды, когда их очень много. Так, импортные яблоки в октябре-ноябре завозятся на наш рынок по цене ниже себестоимости через Сербию, Молдавию и Беларусь, на фоне чего ужесточается конкуренция. Поэтому мы предлагаем с августа по январь полностью запретить ввоз. После Нового года границы можно открыть», — считает эксперт. Урожай яблок в 2021 году он оценивает в 1,5 млн т. Российским потребителям не хватает порядка 500 тыс. т, но завозить их нужно не раньше, чем с середины января, подчеркивает Муханин.

Что касается прямой себестоимости производства яблок, то в последнее время она выросла в полтора раза, утверждает эксперт. «Есть еще и вторичная себестоимость: почти в полтора раза поднялась цена холодильников, в два раза увеличилась стоимость металла, — поясняет он. — Многие производители не могут достроить свои холодильные мощности, так как они брали кредиты под определенные планы, но в мире все поменялось и за те деньги, которые инвесторы согласовали с банками, сейчас невозможно что-либо достроить. Тут наблюдаются серьезные проблемы».

По данным ФТС, Россия в первом полугодии 2021 года импортировала 630,9 тыс. т яблок, что на 1,4% больше, чем годом ранее. Директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков сообщил «Агроинвестору», что ввоз яблок в прошлом году составил 740 тыс. т, в 2021-м объемы поставок сокращаются. «Есть весенний и осенний импорт, — обращает внимание эксперт. — Первый в этом году был больше, чем в 2020-м, так как у нас наблюдался дефицит яблок на фоне заморозков в Краснодарском крае. Осенний же ввоз будет ниже, чем годом ранее, как и в целом по году». По словам Глушкова, по итогам восьми месяцев 2021 года импорт яблок упал на 26%. Он связывает это с ростом собственного производства.

Предварительный прогноз Глушкова по урожаю яблок в 2021 году составляет 1,3-1,5 млн т. «Производители сообщают, что, например, в Кабардино-Балкарии не очень хороший сбор, сейчас эти данные уточняются. Но в любом случае в России будет рекорд по производству, в прошлом году оно составило 1,3 млн т», — сказал эксперт. Ввоз слив в Россию из-за рубежа, по его словам, находится на уровне 75 тыс. т, а ее урожай при этом достигает 170 тыс. т. При этом показатели доктрины и по яблокам, и по сливе страна уже выполнила. «По яблокам мы достигли 63% при плановых значениях в 60%, по сливе самообеспечение составляет 70% при плановых значениях в 60%», — сообщает Глушков.

Екатерина Шокурова 

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