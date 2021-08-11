Эксперты «Августа» рассказали, в каких условиях созревает урожай самого популярного отечественного фрукта

Pixabay

Текущий год для яблоневых садов выдался непростым, констатируют специалисты АО «Фирма „Август“», крупнейшего отечественного производителя средств для защиты растений

Зимние «погодные качели», когда потепления до +15 °C сменялись крепкими морозами, сократили общий потенциальный урожай яблок на юге России примерно на 20%: после таких колебаний вместо соцветий плодовые почки у некоторых сортов дали лишь розетки листьев. Впоследствии теплая и влажная погода создала благоприятные условия и для распространения широкого спектра болезней и вредителей. Пока эти вспышки являются контролируемыми, и аграрии делают все, чтобы российский рынок не столкнулся с дефицитом самого популярного отечественного фрукта.



Значительная часть российского урожая яблок традиционно приходится на юг страны — Северо-Кавказский федеральный округ, Южный федеральный округ, Крым. В ЮФО лидером по сборам обычно является Краснодарский край, в СКФО — Кабардино-Балкария, Ставропольский край, Северная Осетия, также свой вклад вносят Республика Адыгея, Карачаево-Черкесия, Дагестан. По прогнозам экспертов, в том числе из некоторых краевых министерств сельского хозяйства, несмотря на непростые условия в 2021 году, урожай яблок должен быть удачным, а в ряде регионов — например, в Ставрополье — даже рекордным. Однако это не значит, что сезон для садоводов начинался беспроблемно.



«Минувшая зима была достаточно холодной, что само по себе не страшно, если температуры стабильно низкие, — рассказывает Тим Акимов, менеджер-технолог АО «Фирма „Август“» по специальным культурам. — Однако по всему Северному Кавказу в конце февраля — начале марта наблюдались „температурные качели“: в некоторые дни воздух прогревался до +15 °C, а затем начинались морозы. В результате у некоторых сортов генеративные почки, которые должны были дать цветы, выпустили только розетку листьев — уменьшилось число завязей и плодов. В некоторых хозяйствах на отдельных сортах таким образом пропало до 80% соцветий. Здесь нужно отметить, что далеко не каждый цветок становится яблоком, деревья часть завязей так или иначе сбрасывают сами, однако в среднем ущерб от указанного выше агроклиматического фактора я бы оценил как 20% потенциального урожая или даже чуть больше».



В нынешнем сельскохозяйственном сезоне садоводы юга России столкнулись с широким разнообразием вредителей и болезней яблони. Так, из-за большого количества дождливых дней и повышенной влажности пришлось интенсивно защищать сады от традиционной болезни — парши. В 2020-м распространение возбудителя данного заболевания сдерживала засушливая погода в весенний период. Зато мучнистая роса по сравнению с предыдущим годом развивается слабее.



Другая болезнь, которая встречается на яблоне в текущем сезоне, — это гнили семенной камеры. «Заражение спорами грибов, вызывающих гнили сердцевины, происходит весной во время цветения. Впоследствии пораженные плоды можно отличить от здоровых по преждевременно проявившейся окраске. Развитие названного заболевания многим аграриям не удалось предотвратить настолько эффективно, как хотелось бы: обработки препаратами для защиты растений были затруднены из-за регулярных дождей», — отмечает Тим Акимов.



Еще одно заболевание плодов, имеющее уже неинфекционную природу, — так называемая стекловидность яблок — тоже встречается в этом сезоне. Его причинами могут быть разные факторы: иногда нарушение может произойти на этапе активного роста завязи, когда клетки не успевают делиться с достаточной скоростью и на фоне обильных осадков, а также избытка азота сок заполняет межклеточные пространства. «Для уже созревающих плодов, что мы видим сейчас на некоторых летних сортах, опасность создают слишком быстрые процессы распада крахмала до сахаров. В результате чего повышается осмотическое давление сока, и он наполняет межклетники. Такие „наливные“ яблоки плохо транспортируются и хранятся», — говорит Тим Акимов.



Кроме того, эксперты отмечают более широкое, чем обычно, распространение листовых пятнистостей — таких как альтернариоз и филлостиктоз. Помимо этого, наблюдались вспышки бактериального ожога плодовых культур, однако большинству садоводов уже удалось успешно справиться с данным заболеванием.



Также этим летом на юге России специалисты фиксируют довольно большое разнообразие вредителей яблони, начиная от различных видов тли, яблочной и восточной плодожорки, двухполосой огневки и заканчивая многоядным вредителем — хлопковой совкой. Традиционно нанося ущерб полевым культурам, при увеличении популяции совка появляется и в садах. На ранних стадиях роста ее гусеницы повреждают листья, а подрастая, начинают выгрызать отверстия в самих яблоках. Садоводы в настоящий момент продолжают борьбу с указанным вредителем. Помимо прочего, резкое нарастание летней жары до +40 °C в определенный период создало благоприятные условия для размножения клещей — паутинного, красного плодового, клеща Шлехтендаля и других видов. Пока все вспышки вредителей считаются контролируемыми.



Аграрии сходятся во мнении, что отечественного урожая яблок даже в годы с рекордным сбором не хватает, чтобы полностью закрыть потребности населения. Это приводит к существенным объемам импорта, что, в свою очередь, негативно сказывается на закупочной цене для российских производителей, особенно в зимний период. Необходимо отметить, что далеко не все земледельцы обладают современными фруктохранилищами, которые позволяют сохранить потребительские свойства плодов до следующей весны — начала лета, когда цены на продукцию обычно растут. Особенно в этом отношении уязвимы хозяйства с небольшой площадью садов, отмечают эксперты «Августа». Тем не менее сегодня по стране наблюдается тенденция прироста закладки молодых садов, и вся отрасль в целом бурно развивается. Это хорошо заметно не только на юге, но и в регионах Центральной России.

