Урожай яблок может достигнуть 1,5 млн тонн

Заложенные два-три года назад сады выходят на плодоношение Pixabay

Ассоциация садоводов России сохраняет прогноз урожая яблок в этом году на уровне 1,5 млн т в товарном секторе. Плодоовощной союз летом снижал оценку валового сбора до 1,35 млн т, поскольку садоводы Кабардино-Балкарии — одного из регионов-лидеров по производству яблок — сообщали о проблемах из-за погодных условий. Из-за резких перепадов температур плоды, которые уже завязались, начали опадать, и в итоге были опасения, что потери урожая в республике составят до 50%. «Однако совсем недавно мы получили информацию от Минсельхоза о том, что Кабардино-Балкария не заявляла ни о каких проблемах с урожаем яблок. Возможно, гибель урожая произошла только в одном районе республики», — сказал «Агроинвестору» директор союза Михаил Глушков. В целом по стране год для яблок очень урожайный, добавил он. По словам президента Ассоциации садоводов России Игоря Муханина, в Центре ситуация с качеством и урожайностью благоприятная, информация о производстве на Юге у Ассоциации появится в ближайшее время.



Цены производителей сейчас сохраняются на уровне прошлого года — 35-45 руб./кг, однако издержки садоводов выросли очень существенно: подорожали шпалеры, металл, ГСМ, агрохимия, удобрения, холодильники, расходные материалы, перечисляет Муханин. «Например, если в прошлом году контейнеры для хранения стоили 1,2 тыс. руб./шт., то сейчас их цена составляет 2,5 тыс. руб./шт., стоимость холодильников выросла с 50 млн руб. до 90 млн руб., цены на металл подскочили в 2,5 раза», — сравнивает он. К тому же сейчас идет активный импорт яблок из Молдавии, Сербии, Беларуси, что оказывает дополнительное давление на цены и грозит нашим хозяйствам разорением, отмечает Муханин.



Глушков говорит, что цены на яблоко в опте составляют от 25-30 руб./кг, в рознице — от 35-40 руб./кг. В прошлом году цены в магазинах в этот период были выше, однако 2020-й был неурожайным для Краснодарского края, где производится больше всего яблок, напоминает он. Динамика цен будет сильно зависеть от спроса: если потребители не смогут покупать яблоки по более высокой цене, то вряд ли они будут дорожать, а, возможно, даже подешевеют, считает Муханин. В перспективе, с ростом производства, цены на яблоки будут снижаться, доля импорта станет уменьшаться, а качество — расти, так как производителям придется конкурировать между собой, прогнозирует Глушков.



На предприятии «Выселковское» (входит в «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева) к 16 сентября собрали 3 тыс. т зимнего яблока, осталось собрать около 10 тыс. т. Всего в хозяйстве выращивается более 50 сортов яблок, из которых у потребителей наибольшим спросом пользуются около 10 сортов. По всем сортам в этом году яблоко большего калибра, чем в прошлом. «Валовой сбор ожидаем выше прошлогоднего примерно на 13%. Результат прошлого года — 11,5 тыс. т», — делится главный агроном «Выселковского» Наталья Диденко. В целом, по ее словам, в этом году погода была благоприятной и для качественного созревания, и для своевременной уборки. «Мы не получили ни солнечных ожогов, ни повреждений от града. Жара сказалась только на качестве ранних сортов яблок, но незначительно. Теплая погода способствует оптимальному темпу уборочных работ», — прокомментировала она «Агроинвестору».



Менеджер реализации продукции садоводства и бакалеи коммерческого отдела «Выселковского» Валерий Емцев отмечает, что в Краснодарском крае собран большой урожай яблок, и рынок переполнен. А у некоторых садоводов в хранилищах остались запасы прошлогоднего урожая. Сейчас они в первую очередь продают эти яблоки по минимальным ценам, насыщая рынок старым зимним яблоком. Соответственно, цена снижается у всех. В этом сезоне цена на все сорта яблок у компании на 5 руб. ниже, чем годом ранее, говорит он.



Агрохолдинг «Степь» ежегодно выращивает более 30 тыс. т десертных яблок и имеет собственное фруктохранилище, которое позволяет хранить урожай в течение 11 месяцев. «Урожай этого года будет больше, чем в 2020-м. Погода благоприятствовала созреванию плодов, а технологам удалось добиться высокого качества яблок», — рассказывает гендиректор компании Андрей Недужко. Он добавляет, что в период массового сбора плодов в сентябре-ноябре на рынке создается профицит, который формируется в том числе за счет импортного яблока, в результате чего некоторые отечественные производители из-за отсутствия достаточных мощностей по хранению в этот период вынуждены продавать яблоки по цене ниже себестоимости. «Наличие современного фруктохранилища позволяет агрохолдингу «Степь» чувствовать себя уверенно в условиях сезонного снижения цен», — подчеркивает Недужко.



Глушков полагает, что с учетом темпов закладки садов, которые наблюдались в предыдущие годы — по 15 тыс. га вместо 11 тыс. га, прописанных в госпрограмме по импортозамещению — валовой сбор будет продолжать расти. «Заложенные два-три года назад сады выходят на плодоношение», — добавляет он. По данным Минсельхоза, в 2021 году 53 региона включили производство плодов и ягод в приоритетное направление развития для получения стимулирующей субсидии, в 2022—2024 годах их число увеличится до 55. В следующем году на поддержку садоводства и питомниководства планируется направить 5,4 млрд руб.

