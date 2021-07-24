Рекорд вопреки погоде: рынок ждет хороший урожай яблок

В этом году сбор яблок начался на две недели позже обычного Pixabay

Аномальная жара, проливные дожди и перепады температур в ряде регионов производства яблок не станут серьезными факторами для снижения урожая. Так, ассоциация садоводов России не меняла свой прогноз производства яблок в этом году на уровне 1,5 млн т. «Жара, которая стоит в ряде регионов, на урожайность никак не повлияет, так как все интенсивные сады находятся на орошении. Хотя на Юге местами температура доходила до +38-40 градусов, и в некоторых садах яблоки начали запекаться прямо на деревьях, однако процент хозяйств, где это произошло, небольшой», — рассказал «Агроинвестору» президент ассоциации Игорь Муханин. Кроме этого, в некоторых регионах, в частности, в Воронежской, Волгоградской, Тамбовской областях, Краснодарском крае, Кабардино-Балкарии местами прошел град, который может отрицательно сказаться на качестве плодов, добавляет он.



А вот Плодоовощной союз планирует понижать свой прогноз по валовому сбору яблок минимум на 10%. Его директор Михаил Глушков напоминает, что ранее союз оценивал перспективы урожая в 2021 году также в 1,5 млн т. «Причина корректировки прогноза — плохие виды на урожай в Кабардино-Балкарии. Там из-за резких перепадов температур недозревшие яблоки начали опадать, и, вероятно, потери урожая в регионе, который входит в тройку лидеров по объему производства яблок, составят около 30%», — пояснил он «Агроинвестору».



Несмотря на это, скорее всего, производство яблок в этом году все равно будет рекордным, продолжает Глушков. Он напоминает, что годом ранее многие садоводы потеряли значительную часть урожая из-за возвратных заморозков. «В этом году такой проблемы не было. Конечно, Поволжье, в частности, Башкирия и Татарстан, сейчас страдают от засухи, Крым — от дождей и переувлажнения, однако мы полагаем, что эти погодные аномалии вряд ли серьезно скажутся на урожае яблок», — рассказывает руководитель союза.



Глушков говорит, что ранние сорта яблок в этом году начали убирать с 1 июля — это на две недели позже, чем обычно. «Пока идет сбор летних яблок, которые составляют лишь 20% от общего урожая. Осеннее и зимнее яблоко тоже будут убирать на две недели позже традиционных сроков — с середины августа и середины сентября соответственно, — отмечает он. — Причина сдвига сроков — поздняя весна. Она никак не повлияла на урожайность, единственное, яблоки окажутся на прилавках на две недели позже». Муханин рассказывает, что неделю назад на Юге начали уборку самого раннего сорта яблок — «Женева». «И если в самом начале сбора они продавались по 70 руб./кг, то сейчас цена составляет 40 руб./кг», — знает он. Через неделю начнется уборка яблок в средней полосе, добавляет эксперт.



«Сад-гигант Ингушетия» в 2021 году увеличит урожай яблок на 40%, рассказал ТАСС гендиректор предприятия Замир Балкизов. «В 2021 году у нас увеличится объем урожая яблок на 14 тыс. т по сравнению с прошлым годом. В прошлом году мы собрали 18-19 тыс. т яблок, в 2022 году также ожидаем увеличения объемов урожая», — сообщил он.

В «АФГ Националь» урожай яблок ожидается немного выше прошлогоднего — около 30 тыс. т. Критических рисков из-за погоды компания не видит: сад защищен сеткой, оснащен системой полива, тем не менее, в этом году отмечается высокая солнечная активность, рассказывает представитель агрохолдинга. Что касается цен, то на ранние сорта наблюдается их снижение, однако не исключена корректировка по итогам уборки в сентябре-октябре.



«Агроном-сад» планирует начать уборку яблок с 27 июля. Компания рассчитывает, что в этом году урожай будет более чем на 30% выше прошлогоднего. «Основная угроза, которую мы сейчас видим — это повреждение градом. Именно поэтому мы установили противоградные сетки на площади более 112 га», — делится главный агроном компании Алексей Соломахин.



По его данным, в сезоне-2021/22 большинство производителей и ритейлеров прогнозируют стабильно невысокий уровень цен на яблоки. Это обусловлено ростом мощностей для хранения урожая в России, что позволяет удовлетворять спрос на протяжении всего года. Также более низкий уровень цен, чем в прошлом сезоне, формируется на основе прогнозов валового сбора яблок у крупных производителей, которые ожидают повышения урожайности по сравнению с прошлым годом.



«Кроме того, в России ежегодно расширяется площадь садов, вступают в активную стадию плодоношения интенсивные сады, что делает российский рынок менее дефицитным и наиболее конкурентным. Однако более точные прогнозы возможны после окончания массового сбора яблок в регионе», — подчеркивает Соломахин. Он добавляет, что основные факторы, которые оказывают влияние на цены, — уровень потребительского спроса, объем производства на внутреннем рынке, урожайность и цены на внутренних рынках в странах, которые являются традиционными поставщиками яблок в Россию (Молдова, Сербия, Азербайджан, Белоруссия, Иран и др.).

