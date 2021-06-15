Минсельхоз США прогнозирует снижение производства яблок, винограда и груш в России

В этом году в России ожидается рекордный урожай яблок Pixabay

По прогнозу Минсельхоза США, после двухлетнего роста в в этом году производство яблок в России уменьшится на 240 тыс. т до 1,5 млн т из-за весенних заморозков и града. Однако, несмотря на более низкое производство, ожидается, что импорт сократится до 615 тыс. т из-за снижения поставок из Молдовы и Сербии, говорится в июньском отчете ведомства.



Производство столового винограда, по прогнозу, также может незначительно уменьшиться до 23 тыс. т из-за засухи в некоторых регионах. Кроме того, инвесторы по-прежнему предпочитают вкладывать деньги в производство винограда для вина. Импорт, по расчетам американских аналитиков, должен вырасти на 32 тыс. т до 320 тыс. т за счет увеличения поставок из Турции и Узбекистана.



Производство груш в России упадет на 43 тыс. т до 247 тыс. т, оценивает Минсельхоз США. «Риски заболеваний и проблемы с хранением склоняют коммерческих производителей к яблокам, но некоммерческие проявляют больший интерес к грушам за счет более высоких цен на них», — говорится в отчете. Импорт должен восстановиться с рекордно низкого уровня прошлого года, увеличившись на 36 тыс. т до 230 тыс. т, что подтверждает статус России как крупнейшего импортера груш в мире. Ожидаемое увеличение поставок из Беларуси и Турции компенсирует сокращение поставок из стран южного полушария.



Мировое производство яблок, по оценкам американского агроведомства, в этом году снизится на 3,6 млн т до 75,9 млн т из-за сильных весенних заморозков, которые значительно повлияют на сборы в северо-западных провинциях Китая. Производство винограда останется примерно на уровне прошлого года — 24,7 млн т. Непогода в Китае также повлияла на прогноз сбора груш — он сократится на 1,2 млн т до 22,1 млн т.

По словам директора Плодоовощного союза Михаила Глушкова, в прошлом году в России собрали около 1,1 млн т яблок (только товарное производство), в этом году, по прогнозе Минсельхоза России, урожай составит 1,6 млн т, союз оценивает потенциал сбора в 1,5 млн т. «Я согласен с Минсельхозом США в плане объема сбора, но мы ожидаем роста по сравнению с прошлым годом — весна была хоть и поздняя, но без возвратных заморозков, комфортная и мягкая. Мы оцениваем только товарное производство, а откуда Минсельхоз США взял такой урожай — не знаю», — прокомментировал он «Агроинвестору». «Минсельхоз США что-то перепутал. Объем сбора в 1,5 млн т — правильный, но он не снижается, а растет: в прошлом году урожай составил 1,25 млн т, а в этом году он будет на 250 тыс. т больше. Мы каждый год увеличиваем сборы на 250 тыс. т», — добавляет президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин.



Ожидаемое производство яблок в 1,5 млн т может стать рекордом, говорит Глушков. По его словам, такие сборы и нехватка хранилищ, объем которых в прошлом году оценивался в 870 тыс. т, приведут к проблемам с осенней продажей продукции и низким ценам. «Темпы ввода хранилищ не успевают за темпами роста производства: мы обеспечены ими примерно на 50%, и осенью перед нами встанет вопрос — куда девать яблоки», — предупреждает руководитель Плодоовощного союза.



Также, по словам Глушкова, сейчас Росстат считает только валовой сбор яблок, но нужно дифференцировать статистику и выделить в отдельные категории плоды, которые идут на переработку, десертные и сезонные яблоки, чтобы понимать, какой объем от сборов может конкурировать с импортом. Из-за отсутствия такого разделения сложно понять, на что направлять инвестиции и господдержку, чтобы повысить ее эффективность, объясняет он.



«Почти вся груша в России импортная, потому что мы не умеем ее хранить, она продается прямо из садов, и это сезонный продукт. Хотя по цене она довольно интересная, если сорт пригоден для выращивания в России и может долго храниться», — добавляет Глушков. По его словам, 95% семечковых, произведенных в России, представлены яблоками, а все остальное — груша, айва. Это опять же связано с тем, что продукцию негде хранить и приходится продавать ее сразу после сбора. «Россия только приступает к восстановлению производства груш: бактериоз и медяница уничтожили почти всю грушу в стране», — добавляет Муханин.

