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Russian Crop Production — 2021/22

Рынки

Российские садоводы попросили проверить импортные яблоки

Также они просят запретить ввоз продукции со следами агрохимии

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Урожай яблок в этом году прогнозируется на уровне 1,35-1,5 млн тонн
Pixabay
Урожай яблок в этом году прогнозируется на уровне 1,35-1,5 млн тонн
Pixabay

«Садоводы Кубани», «Садоводы Дагестана», Ассоциация садоводов России, а также Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края направили в Россельхознадзор письмо, в котором предложили ввести дополнительный контроль импортных яблок, пишет «Коммерсантъ». По мнению авторов письма, многие зарубежные производители злоупотребляют использованием агрохимии, в том числе препаратами, которые запрещены в России.

Так, гендиректор «Садоводов Кубани» Николай Щербаков в своем обращении подчеркнул, что в некоторых странах сад за сезон могут обработать до 50 раз, тогда как в России к такой мере прибегают в полтора-два раза реже. В связи с этим садоводы попросили запретить ввоз продукции, на которой есть остатки или продукты распада агрохимикатов, запрещенных в России. Директор Плодоовощного союза Михаил Глушков пояснил «Коммерсанту», что Россельхознадзор не проверяет иностранную продукцию на остатки химикатов, тогда как импортеры применяют устаревшие и дешевые препараты. По его мнению, это дает им возможность снижать себестоимость яблок. Однако Глушков считает, что инициатива садоводов вряд ли приведет к существенному снижению доли импорта, скорее, произойдет смена поставщиков продукции и повышение качества.

Россельхознадзор подтвердил «Коммерсанту», что зарубежные поставщики превышают допустимые нормы агрохимикатов, но служба не имеет права контролировать применение препаратов на месте производства, если у нее нет соглашения со страной, где выращивается продукция. Россельхознадзор уже направил проекты соглашений странам — основным поставщикам растительной продукции.

По словам гендиректора компании «Технологии Роста» Тамары Решетниковой, предложенный садоводами подход достаточно хороший. По ее мнению, в результате проверки российские яблоки с большой вероятность окажутся более экологически чистыми, чем импортные. «Во-первых, в восточную часть России основные поставки идут из Китая, Узбекистана, Казахстана и так далее. В европейскую часть страны яблоки импортируются из Молдавии, Польши, Италии и ряда других стран. Поскольку все эти страны находятся в южных широтах, их технология производства подразумевает частое использование средств защиты растений, в основном пестициды», — рассказала эксперт «Агроинвестору».

По словам Решетниковой, российские производители применяют химические обработки четыре-пять раз в год, тогда как страны, находящиеся южнее, вынуждены использовать ее чаще, до 15 раз за сезон. Причиной этого она назвала большое количество вредителей в плодовых садах, которые любят теплый климат. Решетникова также уточнила, что импорт яблок в Россию в этом году не ниже, чем в прошлом. «В прошлом году урожай у нас был не очень хорошим из-за погодных условий: были заморозки, плоды не смогли завязаться», — пояснила эксперт.

Глушков сказал «Агроинвестору», что раньше прогноз союза по урожаю яблок составлял 1,5 млн т, но сейчас он снижен до 1,35-1,4 млн т из-за серьезного снижения сбора в Кабардино-Балкарии: в этом году урожай там будет на 20% меньше обычного из-за погодных условий. «В этом году были высокие темпы импорта. В прошлом году Кубань недополучила урожай, валовой сбор там был ниже, соответственно, яблоки в хранилищах закончились рано, и ввоз увеличился», — прокомментировал Глушков. Он также отметил, что основными поставщиками яблок в Россию являются Молдова, Сербия и Беларусь.

Президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин говорит, что за холодное время года в 2020-м и 2021 годах импорт яблок составил около 600 тыс. т — на 200 тыс. т меньше, чем за аналогичный период 2019—2020 годов. По его прогнозу, в этом году урожай яблок в России составит порядка 1,5 млн т. «Мы сейчас бьемся с Минсельхозом за то, чтобы закрыть импорт яблок с сентября по январь, когда в России избыток этого товара и его нужно продавать», — добавил он.

В июле «Агроинвестор» писал о то, что отраслевые объединения садоводов обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой ввести квотирование импорта яблок на период их массового сбора и реализации в России — с сентября по апрель. В их письме говорилось, что на фоне роста себестоимости производства и высоких объемов импорта многие садоводы могут оказаться на грани банкротства, а программа импортозамещения по яблокам может быть сорвана.

Екатерина Шокурова 

Агроинвестор
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