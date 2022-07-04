За 10 лет доля импорта в продовольственном сегменте снизилась на 10%

В продуктовом сегменте ситуация с импортозамещением лучше, чем в других отраслях С. Портер

Аналитическое агентство InfoLine проанализировало итоги импортозамещения товаров потребительского сектора в России с 2010-го по 2021 год. С результатами исследования ознакомился Forbes. Продовольственному сектору за это время удалось добиться немалых успехов, в частности, доля импорта свинины, птицы и овощей значительно сократилась.



По данным аналитиков, доля импорта в общем объеме продовольственных товарных ресурсов розничной торговли за прошедшие десять лет снизилась на 10%. Если в 2010 году соотношение было 66% на 34% в пользу отечественной продукции, то в 2021-м уже 76% на 24%. Больше всего импортных продуктов питания и напитков в 2021 году шло из стран Евросоюза (44%) и ЕАЭС (28%).



При этом свинину на российском рынке удалось заместить полностью: доля импорта в этом сегменте сократилась с 47% до нуля. Неплохие показатели по птице: доля импорта сократилась с 18% до 5%, по овощам — с 50% до 15%. Доля зарубежных сыров падала до 2015 года, а в последние шесть лет, вопреки «антисанкциям», только росла. При этом самыми зависимыми от ввоза оказались категории фруктов, алкоголя, кондитерских изделий и шоколада, сыров.



Глава агентства InfoLine Иван Федяков, слова которого приводит Forbes, отметил, что в продуктовом сегменте ситуация лучше, чем в других отраслях. По его оценке, в эту категорию с 2014 по 2021 год было вложено более 6 трлн руб. и реализовано около 2 тыс. крупных инвестиционных проектов. Крупнейшими инвесторами этого сектора эксперт назвал агрохолдинги «ЭкоНива», «Эфко», «Русагро» и «Мираторг».



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут сказал «Агроинвестору», что если говорить о сырье, то импортозамещение лучше всего идет в растениеводстве, в частности, в производстве зерна. Также неплохо обстоят дела в производстве масличных, хотя «доля импортных семян там достаточно высокая». «По муке никаких проблем нет. Хотя там используется значительная доля импортного оборудования. В целом в России большие объемы производства почти всех видов продукции, хотя есть некоторые сложности с овощами и фруктами», — прокомментировал он.



Корбут отметил, что импортозамещение может быть надежным только в том случае, если сегмент полностью независим от поставок из-за рубежа. Здесь речь идет о генетике, семенах, оборудовании и других составляющих производства. «Только в этом случае не придется страдать, что нам где-то не довезли определенный товар», — добавил он.



Также Корбут отметил, что треть техники для АПК в России импортная. «Объемы производства недостаточные. По тяжелым тракторам замещение идет успешно. Малые трактора поставляются из Беларуси. Но нужно учитывать, что в производстве сельхозтехники на территории России используются импортные компоненты», — заключил он.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

