«Белая дача» планирует начать закупку салатного сырья из Ирана

«Белая дача» также расширяет локальное производство

«Белая дача», один из крупнейших в России производителей салатных смесей, планирует наладить импорт сырья из Ирана. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на опубликованную в профиле холдинга на портале HeadHunter вакансию коммерческого представителя в республике. Информацию изданию также подтвердил гендиректор «Белой дачи» Вадим Матусевич. По его словам, Иран рассматривается как замена западным поставщикам, в работе с которыми начались сложности из-за спецоперации на Украине.



В вакансии указано, что коммерческий представитель должен искать поставщиков среди фермеров и агропредприятий Ирана, осуществлять контроль процесса выращивания сельхозпродукции, согласовывать условия поставок и прочие обязанности.



Гендиректор «Технологий Роста» Тамара Решетникова сказала «Коммерсанту», что изначально «Белая дача» импортировала салаты из Италии, а также закупала сырье в Сербии. Президент ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников добавил, что Иран может стать хорошей заменой западным поставщикам, так как природно-климатические условия страны благоприятны для выращивания зеленных культур.



На фоне поиска поставщиков на новых иностранных рынках «Белая дача» расширяет и локальное производство, отмечает «Коммерсантъ». Так, согласно одной из публикаций на HeadHunter, холдинг приобрел новое овощное хозяйство в Астраханской области. По словам Матусевича, «Белая дача» купила хозяйство площадью чуть более 300 га у одного из своих поставщиков, где выращиваются кочанные салаты и лук.



По словам Решетниковой, российские производители салатных смесей пока не могут полностью отказаться от импорта, так как ассортимент выращиваемых в стране листовых зеленных культур остается ограниченным. Ситников добавил, что выращивание таких культур требует отдельных технологий, кадров и несет риски, поэтому вряд ли «Белая дача» будет активно расширять площади своих хозяйств.



Зампредправления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов сказал «Агроинвестору», что в прошлом году в нашу страну было ввезено более 1,5 тыс. т салатных овощей, ключевыми поставщиками которых стали Турция, Сербия, Беларусь и Узбекистан. При этом на протяжении последних лет отмечался рост поставок овощей и фруктов из Ирана. Дальнейшая динамика импорта, по мнению Леонова, будет зависеть от ряда факторов, среди которых качество и цена предложения, стоимость логистики поставок и так далее. «Важно отметить, что в России есть потенциал для наращивания производства и полного импортозамещения салатной зелени, в том числе с применением технологии вертикальных ферм», — заключил он.



В декабре прошлого года «Агроинвестор» писал, что «Белая дача» стала инвестором компании ZERO — итальянского проекта по вертикальному выращиванию сельскохозяйственных культур. В то же время ZERO объявила о строительстве комплекса вертикальных ферм в Италии. На первом этапе сумма инвестиций в проект превысит 60 млн евро, на втором, завершение которого было рассчитано на 2025 год, — 40 млн евро. Предполагалось, что в строительство должны вложиться несколько участников проекта, в том числе «Белая дача» и сам ZERO.



