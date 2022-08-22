Россельхозбанк назвал топ отраслей АПК для внедрения роботизации

Роботизация АПК входит в число основных мировых агротех- и фудтех-трендов «Магнит»

Эксперты Россельхозбанка определили перечень отраслей АПК в России, где внедрение роботов имеет большой потенциал к развитию, сообщила «Агроинвестору» пресс-служба банка. По данным iFORA, системы интеллектуального анализа больших данных НИУ ВШЭ, роботизация АПК входит в число основных мировых агротех- и фудтех-трендов.



Хотя в российский АПК роботизация пришла относительно недавно, это направление развивается быстрыми темпами, оценивает директор Центра развития финансовых технологий РСХБ Елена Батурова. По ее словам, сейчас на платформе RSHB-Digital представлено около 200 агротехстартапов по цифровизации сельского хозяйства. Хотя роботы не способны полностью заменить человеческий труд, уже сейчас они помогают оптимизировать и ускорить производственные процессы. «В перспективе нескольких лет отдельные продукты будут путешествовать “от поля до порога” при минимальном участии человека», — говорит она.



Флагманом роботизации в российском АПК стал построенный в 2018 году завод по производству сырокопченых колбас «Черкизово-Кашира», отмечают аналитики Россельхозбанка. Все производственные процессы на предприятии от получения сырья до упаковки готовой продукции автоматизированы, в результате чего производительность труда на заводе в четыре раза выше, чем на традиционном мясоперерабатывающем предприятии. Аналитики Россельхозбанка считают, что полностью роботизированное предприятие не случайно появилось первым именно в производстве сырокопченых колбас: копченые и вяленые колбасных изделий — это высокомаржинальная продукция и при ее производстве обычно используется большое количество ручного труда.



«Традиционный промышленный дизайн старых мясокомбинатов, построенных в черте города, уже не считается эффективным, — комментирует руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов. — Роботизированные производства будут постепенно выноситься в районы с менее плотной застройкой, что позволит размещать оборудование на одном этаже на большей площади. При этом возникает возможность роботизации в зависимости от ассортимента и доступности рабочей силы в конкретном регионе».



Также перспективной отраслью для перехода на роботизированную модель производства могут быть молочное скотоводство и производство молочных продуктов, в частности маржинальных — сыров, сливочного масла, йогуртов.



В растениеводстве первыми полностью роботизированными предприятиями могут стать вертикальные фермы, производящие салаты для гиперлокального потребления внутри крупных городов, полагают аналитики Россельхозбанка. Роботизированная вертикальная ферма с точки зрения использования рабочей силы и земли может быть в два раза эффективнее традиционной современной теплицы, использующей только один уровень для выращивания продукции, сравнивает Батурова. По словам Дальнова, массовое появление роботизированных вертикальных ферм будет особенно логично на территории от Урала до Дальнего Востока — в регионах, которые имеют проблемы с логистикой, инфраструктурой и инсоляцией.



«Однако, несмотря на очевидные плюсы роботизации — рост производительности труда, высвобождение земли — конечной точкой в развитии этого тренда, как и тренда цифровизации, вряд ли будет полное вытеснение рабочей силы из отдельных подотраслей АПК, — продолжает Дальнов. — Скорее, через 10-20 лет произойдет поляризация: массовые дешевые продукты будут производится на больших роботизированных предприятиях, а продукты для вдумчивого потребления, особенно для канала HoReCA, — на небольших фермах». Таким образом, выбытие рабочей силы в одном сегменте производства будет компенсировано более интенсивным ее задействованием в другом, заключает он.



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