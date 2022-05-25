Владелец «Асконы» построит ягодные и овощные теплицы во Владимирской области

Мощности комплекса позволят ежегодно собирать более 19 тонн салата и зелени, 6 тонн клубники и 72 тонны брокколини Pixabay

Основатель компании-производителя матрасов «Аскона» с партнерами вложит 200 млн руб. в развитие проекта «Доброград Агро» - теплиц по выращиванию овощей, зелени и ягод во Владимирской области, узнал «Интерфакс». Финансирование будет идти за счет собственных средств. Выпуск продукции, в том числе клубники и брокколини, начнется в апреле 2023 года, рассказал агентству один из владельцев тепличного проекта Олег Фомин



Владелец сети магазинов «Аскона» Владимир Седов входит в число акционеров компании «Доброград Агро», зарегистрированной 18 мая, с долей почти 25%, другими акционерами являются гендиректор компании Олег Фомин (37,55%) и президент Askona Life Group Роман Ершов (37,55%).

«Доброград Агро» планирует открыть шесть туннельных теплиц общей площадью 1,2 тыс. кв. м, они будут построены на территории особой экономической зоны «Доброград-1». Мощности комплекса позволят ежегодно собирать более 19 т салата и зелени, 6 т клубники и 72 т брокколини. На первом этапе компания будет обеспечивать потребности «Доброграда» с населением 1 тыс. человек. Позже, по мере роста объемов производства, планируется выходить на внешние рынки и сотрудничать с сетевым ритейлом.



Гендиректор Ягодного союза Ирина Козий сказала «Агроинвестору», что направление, выбранное компанией «Аскона» и ее партнерами, сейчас интересное, выращивание ягод активно развивается. «Думаю, что салат и брокколини тоже востребованы в рознице. Дело в том, что большая часть этих видов продукции поставляется в Россию из-за рубежа. Соответственно, для новых проектов есть место на нашем рынке», — считает она.



Однако остается вопрос, какой будет покупательная способность жителей России к апрелю 2023 года, когда проект начнет выпуск продукции. «Сейчас предсказать это невозможно. На текущий момент наблюдается падение доходов. Все станет ясно, когда закончится спецоперация», — добавила Козий.



По ее словам, главной сложностью при реализации проекта станет приобретение всего необходимого для выращивания, начиная от конструкций и систем полива, заканчивая посадочным материалом. Козий подчеркнула, что составляющие для выращивания ягод в туннелях по большей степени импортного производства.



На прошлой неделе Козий говорила «Агроинвестору», что в 2022 году объем сбора ягод в России может быть ниже уровня прошлых лет. По предварительной оценке, показатель достигнет примерно 16-18 тыс. т. Для сравнения, в 2020 году было собрано 18,6 тыс. т, в 2019-м — 18,7 тыс. т. По словам Козий, уменьшение сбора ягод связано с тем, что у производителей в этом году осложнился доступ к удобрениям и средствам защиты растений.



​Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале . Подписывайтесь!

