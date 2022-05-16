В 2022 году в России может снизиться сбор ягод

Импорт ягод в этом году также может уменьшиться Pixabay

В 2022 году объем сбора ягод в России может быть ниже уровня прошлых лет. Гендиректор Ягодного союза Ирина Козий сказала «Агроинвестору», что, по предварительной оценке, показатель достигнет примерно 16-18 тыс. т. Для сравнения, в 2020 году было собрано 18,6 тыс. т, в 2019-м — 18,7 тыс. т. Данных за 2021 год пока нет, так как Росстат еще не публиковал информацию по урожаю плодовых культур. По словам Козий, уменьшение сбора ягод связано с тем, что у производителей в этом году осложнился доступ к удобрениям и средствам защиты растений.



Также Козий рассказала, что сбор ягод уже начался в южных регионах России, в частности, на полноценный сбор вышли туннельные укрытия. А вот ситуация с сезонными рабочими пока неясна. «Дело в том, что у них возникли трудности с переводами за оплату труда, пока непонятно, как они будут проходить. С банковской системой становится все сложнее работать», — посетовала глава союза.



Козий предполагает, что импорт ягод в 2022 году существенно сократится. Однако, поскольку ФТС сейчас не обновляет публичные данные, давать какие-либо оценки сложно, добавляет она. В марте гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова говорила «Агроинвестору», что объем импорта ранних и поздних ягод в Россию все еще большой, хотя летом отечественной продукции, особенно земляники садовой, на рынке достаточно, чтобы в этот период полностью отказаться от ввоза, за исключением отдаленных регионов. Эксперт также отмечала, что в этом году российская ягода будет не сильно, но все же дороже, чем в прошлом году, из-за роста затрат на логистику, СЗР, удобрения и так далее.



На данный момент в России наблюдается сезонное снижение цен на ягоды, продолжает Козий. По ее словам, сейчас ягоды на полках магазинов стоят дешевле, чем месяц назад. «Скорее всего, цены будут несколько выше, чем в прошлом сезоне. Ориентировочно рост составит 20-30%. Проблема в том, что себестоимость производства очень сильно увеличилась. Например, средства защиты растений подорожали в два-шесть раз», — прокомментировала Козий «Агроинвестору». При этом она добавила, что доходы населения сокращаются, а вместе с ними падает и покупательская способность. «На каком уровне будет найдено равновесие между растущей себестоимостью и снижением покупательской способности — пока загадка», — заключила она.​

