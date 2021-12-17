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Вебинар «Сохранение экологических функций почв»

Инвестиции

«Белая Дача» вложит средства в вертикальное земледелие

Агрохолдинг вложит средства в итальянский проект

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Начало производства запланировано на весну 2022 года
«Белая Дача»
Начало производства запланировано на весну 2022 года
«Белая Дача»

Агрохолдинг «Белая дача» стал инвестором компании ZERO — итальянского проекта по вертикальному выращиванию сельскохозяйственных культур, об этом сообщила пресс-служба российского агрохолдинга. 16 декабря ZERO объявила о строительстве комплекса вертикальных ферм в Италии. На первом этапе сумма инвестиций в проект превысит €60 млн, на втором, завершение которого рассчитано на 2025 год, — €40 млн. В строительство вложится несколько участников проекта, в том числе «Белая дача» и сам Zero.

Общая площадь вертикальной фермы составит более 200 тыс. м². Выращивать растения будут по технологии Zero. Начало производства запланировано на весну 2022 года, к этому времени планируется построить до 31 тыс. м² вертикальных площадей. Производственная мощность составит 1,3 тыс. т в год, позднее объемы производства собираются удвоить.

В ближайшие годы в России построят промышленный модуль по технологии Zero. Инвестировать в его строительство будет «Белая Дача», объем вложений «сопоставим» с проектом в Италии. «Основанная на передовых решениях, масштабируемая технология выращивания сельскохозяйственных культур компании ZERO позволяет не просто тиражировать вертикальные фермы в любой точке мира, но и в короткие сроки вывести их на промышленные мощности», — приводит пресс-служба «Белой дачи» слова председателя наблюдательного совета компании Виктора Семенова.  По его словам, роль агрохолдинга в проекте «не ограничивается только ролью инвестора». «Белая дача» уже ведет поиск подходящего объекта для скорейшей реализации в России проекта промышленного вертикального земледелия.

Исполнительный директор Плодоовощного союза Михаил Глушков сказал «Агроинвестору», что вертикальное земледелие актуально для стран, где мало земельных участков. «Других способов для увеличения площадей у них просто нет. Однако строительство вертикальных теплиц очень дорогое, оно сопоставимо с вложениями в возведение многоквартирных домов», — отметил он. Однако в некоторых регионах мира такое строительство выгодно, особенно там, где большие объемы энергоресурсов. В России, по мнению Глушкова, такое строительство не оправдано, так как возводить традиционные тепличные комплексы выгоднее и проще.

Старший руководитель проектов направления «Оценка и финансовый консалтинг» группы компаний SRG Татьяна Козлова сказала «Агроинвестору», что технологии вертикального выращивания в последние годы переживают настоящий бум. «Можно смело назвать это явным трендом в растениеводстве. Инвестиции поддерживаются практически всеми странами. Другой вопрос, что сведений о коммерчески успешных компаниях-производителях недостаточно, чтобы говорить об экономической целесообразности и конкурентоспособности выращиваемых растений», — рассуждает эксперт.

Салаты, пряные травы и клубника, выращенные вертикальным способом в контролируемой среде, — это премиальный продукт, продолжает Козлова. На текущий момент, по ее словам, в России продукция вертикального выращивания представлена в премиальном сегменте (в сетях «Азбука вкуса», «Экомаркет», «Перекресток» в Москве). Эксперт отметила, что в нашей стране реализованных и коммерчески устойчивых проектов по промышленному вертикальному выращиванию пока нет. «Из реализованных и относительно крупных проектов в России пока можно только отметить «Аграрные технологии будущего» с теплицей в Хабаровске, которые также осуществляют авиапоставки в Москву», — сказала Козлова. По ее мнению, есть перспективы подобных технологий для сибирских и дальневосточных регионов, где актуальны небольшие теплицы, учитывая малонаселенность и транспортное плечо.

В случае с «Белой дачей» вложения в итальянский проект — это, скорее, «прощупывание почвы в части промышленного вертикального выращивания», считает Козлова. «На европейском рынке уже имеются подобные решения по вертикальному выращиванию от американских и японских компаний», — комментирует эксперт.

По ее словам, у такого решения есть несколько рисков: экономика проектов пока не прозрачна, инвестиции в вертикальное выращивание сейчас не окупаются, к тому же, технология вертикального выращивания «пока не завязана на массовость». «Кроме того, используются импортные семена, что тоже создает риски, как и в других сферах российского растениеводства. Применение субстратной технологии выращивания не обеспечивает высокую пищевую безопасность, так как субстраты наиболее подвержены заражению патогенами», — заключила Козлова.

По оценкам консалтинговой компании MarketsandMarkets, мировой рынок вертикального земледелия по итогам 2021 года достигнет $3,1 млрд. В ближайшие пять лет среднегодовой темп роста рынка составит 25%, что к 2026 году позволит ему достичь объема в $9,7 млрд.

Екатерина Шокурова 

Агроконсалтинг

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